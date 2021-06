Al Titano conferenza su 'Questa nostra Europa' Piero Calamandrei

Al Titano conferenza su 'Questa nostra Europa' Piero Calamandrei.

Il pensiero di Piero Calamandrei su Europa, libertà, diritti, giustizia oltre ad un focus sul rapporto tra l’intellettuale fiorentino e la Repubblica di San Marino, saranno al centro di una conferenza pubblica, promossa dalla Segreteria di Stato per la Cultura, nella serata di mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 21:00 presso il Teatro Titano. Nella serata di mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 21:00, il Teatro Titano ospiterà un incontro pubblico, promosso dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dal titolo: QUESTA NOSTRA EUROPA, l’idea di Europa e la Repubblica di San Marino nel pensiero di Piero Calamandrei. La figura ed il pensiero di Piero Calamandrei - giurista, padre costituente e appassionato uomo politico - saranno al centro del dibattito della serata attraverso l’analisi dei suoi più celebri scritti - ancora oggi estremamente attuali - sull'idea di Europa, le libertà, i diritti, la giustizia ed un focus su San Marino ritenuta, dall’intellettuale fiorentino, un modello di Repubblica. Alla conversazione, introdotta e moderata da Francesco Morganti, interverranno: - Enzo Di Salvatore, Docente di Diritto costituzionale; - Marialaura Marinozzi, Avvocato e Notaio in San Marino, Dottore di ricerca; - Omar Makimov Pallotta, Dottorando di ricerca; - Valentina Maestri, Assessore e vicesegretaria del Movimento Federalista Europeo dell’Emilia-Romagna. La discussione partirà dall’analisi di alcuni tra i più importanti interventi del Calamandrei federalista ed europeista, pubblicati nel volume “Questa nostra Europa”, curato dal prof. Enzo Di Salvatore. Tra il 1945 e il 1950, nel periodo in cui è impegnato in prima persona nell’edificazione della Costituzione repubblicana, Calamandrei pubblica alcuni scritti – raccolti in questo volume – dedicati al federalismo europeo e alla ricostruzione dell’Europa, ancora oggi di grande attualità. Una parte della conversazione sarà dedicata al rapporto di Calamandrei con San Marino. Il padre costituente tenne infatti l'orazione ufficiale in occasione della cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti del 1° ottobre 1948. Un discorso intitolato “San Marino, esempio europeo” di eccezionale valore storiografico. In quel periodo, il popolo italiano ha, da poco tempo, scelto la forma di governo repubblicana, mentre San Marino è una Repubblica da alcuni secoli. Calamandrei considera lo Stato sammarinese un modello, da cui la Repubblica italiana può trarre numerosi insegnamenti. Il testo dell’orazione ufficiale è tuttora conservato, nella sua versione originale, con tanto di correzioni a penna, presso l’Archivio di Stato.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: