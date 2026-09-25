Al via a San Marino il 5° Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria dell’ASGG

Al via a San Marino il 5° Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria dell’ASGG.

Sono iniziati ieri, al Palazzo Congressi Kursaal, i lavori del 5° Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria della Repubblica di San Marino, dedicato al tema “Technological Advances in Geriatrics Care: Present and Future”. L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG), proseguirà fino a sabato 26 settembre. La prima giornata si è aperta con il corso precongressuale “La comunicazione nei servizi sanitari come strumento di governo della complessità ed empowerment del cittadino”, moderato da Fausto Marchetta. Gli incontri hanno approfondito il ruolo della comunicazione scientifica, la continuità assistenziale e il dialogo con i cittadini. Nel pomeriggio di giovedì 24 settembre si è svolta la cerimonia di apertura, condotta dal presidente dell’ASGG, Carlo Renzini. Sono intervenuti il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, Massimo Andrea Ugolini, Direttore Dipartimento Ospedaliero di San Marino, Gabriele Donati e i copresidenti del Convegno, Arduino Aleksander Mangoni e José Ricardo Jauregui, che hanno rivolto ai partecipanti un messaggio di saluto, dando avvio ai lavori. Al centro della prima giornata, le letture magistrali di Diego De Leo, Stefania Maggi, Claudio Franceschi e Pierangelo Lora Aprile, dedicate rispettivamente alle prescrizioni sociali e alla solitudine, al rapporto tra infezioni, vaccini e demenza, all’inflammaging e alle cure palliative nel grande anziano. Il programma ha inoltre affrontato la longevità, la gerontecnologia e la teleassistenza come strumento di integrazione tra ospedale e territorio. Oggi, venerdì 25 settembre, i lavori proseguono con sessioni dedicate, tra gli altri argomenti, alla cardiogeriatria, alle malattie neurodegenerative e alla nutrizione nell’anziano. Sabato 26 settembre il Convegno si concluderà con un workshop organizzato in collaborazione con ANASTE, l’Associazione Nazionale Strutture Territoriali e per la Terza Età. La giornata sarà dedicata alle residenze sanitarie assistenziali: dalla gestione delle terapie e delle vaccinazioni all’innovazione organizzativa e tecnologica, fino all’evoluzione dei bisogni di cura.



c.s. ASGG



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