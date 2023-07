Al via anche a Rimini la comunicazione per il ritiro della card governativa ‘Dedicata a te’: sul sito del Comune una pagina web dedicata con la lista dei 1643 beneficiari È partita la distribuzione agli uffici postali della Carta Acquisti Spesa 2023 ‘Dedicata a te’, una carta prepagata istituita con un Decreto interministeriale che dà diritto all'acquisto di beni alimentari di prima necessità per un valore una tantum di 382,50 euro ad alcune specifiche categorie. Una comunicazione che il Comune di Rimini sta provvedendo a inviare nelle case dei beneficiari via posta con un’apposita nota contenente gli esiti della selezione e le indicazioni per il ritiro negli uffici postali. A integrazione di ciò, l’amministrazione ha provveduto anche a creare una pagina internet sul sito comunale (https://www.comune.rimini.it/novita/carta-solidale-acquisti-lista-beneficiari) perché i cittadini possano verificare la propria posizione rispetto all’eventuale diritto di beneficio o meno (le liste, per motivi di privacy, sono criptate). Inoltre, in caso gli aventi diritto non avessero ricevuto la raccomandata o verificato via web la propria presenza nella graduatoria, dal 16 agosto, potranno ritirare la nota cartacea presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di Rimini in via Ducale 7. I beneficiari del Comune di Rimini sono 1643. Requisiti Per averne diritto il nucleo familiare non deve avere un Isee superiore a 15 mila euro e tutti i componenti devono essere iscritti all’anagrafe comunale. Per ottenere la carta sono i Comuni che, incrociando i dati dell'Inps, realizzano un elenco degli aventi diritto. Le carte per l’acquisto vengono assegnate secondo una scala di priorità. E cioè: famiglie composte da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, nuclei familiari composti da non meno di tre componenti. Sono esclusi coloro che percepiscono già altri contributi, come il reddito di cittadinanza o il sussidio di disoccupazione. La social card è utilizzabile da subito e, per non perderne il beneficio, deve essere attivata entro la scadenza del 15 settembre. Cosa comperare La carta può essere usata nei supermercati, nei negozi di alimentari e simili per comperare i generi di prima necessità facenti parte della lista redatta dal ministero dell’Agricoltura: carne, pescato fresco, latte e derivati, uova, oli, prodotti di panetteria/biscotteria/pasticcieria, paste alimentari, riso/orzo/farro e altri cereali, farina, ortaggi, pomodori e sughi, legumi, semi, frutta, alimenti per bambini, lieviti, miele, zuccheri, cacao, cioccolato, acqua, aceto, caffè, té, camomilla. Il Ministero dell'agricoltura, inoltre, ha siglato accordi con tutti gli esercizi aderenti, appartenenti alla grande distribuzione organizzata e non solo, per l'applicazione di un ulteriore sconto del 15% in favore dei possessori delle carte.

