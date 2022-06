Al via da sabato 2 luglio la stagione estiva dei saldi

L’estate è cominciata e, con lei, si affaccia la stagione dei saldi che, anche quest’anno, in base a quanto stabilito da una delibera di giunta della Regione Emilia-Romagna, avranno inizio il primo sabato del mese di luglio, ossia dal 2 luglio, e avranno una durata massima di sessanta giorni, fino a fine agosto. Non possano essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento. In caso di violazione di tali disposizioni si applicano le sanzioni previste dall’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

c.s. Comune di Rimini