Al via dal 1° ottobre la fase di test del nuovo indicatore ICEE per la valutazione della condizione economica familiare

Al via dal 1° ottobre la fase di test del nuovo indicatore ICEE per la valutazione della condizione economica familiare.

Con la delibera adottata dal Congresso di Stato nella seduta del 22 settembre, recante l’“Indirizzo interpretativo dell’articolo 18, comma 2, della Legge 4 febbraio 2026 n. 16 – Indicatore della Condizione Economica per l’Equità (ICEE)”, si completa il quadro normativo necessario all’avvio della fase di test del nuovo strumento di valutazione della condizione economica dei nuclei familiari. La fase sperimentale, prevista dall’articolo 18 della Legge n. 16/2026, prenderà avvio dal 1° ottobre 2026 e avrà la durata di un anno.

Nel corso della sperimentazione, la compilazione della Dichiarazione Reddituale e Patrimoniale (DRP) ai fini ICEE dovrà accompagnare le richieste relative alle seguenti prestazioni e servizi:  le provvidenze previste dalla Legge 21 gennaio 2004 n. 5 e successive modifiche in materia di Diritto allo Studio;  l’Assegno Familiare Integrativo;  l’iscrizione alle liste di avviamento al lavoro;  il reddito minimo mensile familiare di cui al Decreto-Legge 26 maggio 2020 n. 91 e successive modifiche;  le tariffe sociali per utenti domestici di cui all’articolo 4 del Decreto Delegato 6 giugno 2023 n. 93. Pertanto, chi si rivolgerà agli uffici competenti per richiedere una delle prestazioni o dei servizi interessati dalla sperimentazione dovrà presentare, oltre alla documentazione già prevista, anche la Dichiarazione Reddituale e Patrimoniale (DRP) necessaria per la determinazione dell’ICEE. La compilazione della DRP potrà essere effettuata attraverso il servizio I.C.E.E. - Compilazione DRP e calcolo ICEE, disponibile sul portale GOV attraverso la richiesta di nuovo servizio. È importante precisare che, durante il periodo di test, il valore dell’ICEE non determinerà l’accesso alle prestazioni né il loro ammontare. Le provvidenze e i servizi continueranno infatti a essere riconosciuti secondo i criteri attualmente vigenti.

La raccolta dei dati attraverso la fase sperimentale ha l’obiettivo di consentire all’Amministrazione di acquisire gli elementi necessari per valutare concretamente l’applicazione del nuovo indicatore e, sulla base dei dati raccolti, definire successivamente i criteri e le soglie di accesso alle diverse prestazioni. Il periodo di sperimentazione costituisce quindi un passaggio fondamentale per accompagnare l’introduzione dell’ICEE, consentendo di disporre di una base di dati adeguata e rappresentativa sulla quale calibrare il nuovo sistema prima della sua applicazione a regime. L’avvio della fase di test rappresenta, in questo senso, un momento importante nel percorso di attuazione della Legge n. 16/2026 e nella costruzione di uno strumento destinato a rendere più omogenea e strutturata la valutazione delle condizioni economiche nell’accesso alle prestazioni sociali e ai servizi pubblici.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Interni

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