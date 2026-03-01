Al via domani la nuova mobilità: SMUVI scardina le abitudini e trasforma le strade del Titano

Il conto alla rovescia si ferma qui. Da domani, lunedì 2 marzo, la Repubblica di San Marino accende i motori su un modello di trasporto che non si limita a spostare passeggeri, ma ridefinisce il rapporto tra il cittadino e il territorio. Quella che fino a ieri era una scommessa su carta, da domani mattina diventerà una consuetudine quotidiana, segnando la fine definitiva delle linee rigide e l'inizio di una libertà di movimento senza precedenti. Dopo settimane di presentazioni, confronti e la doverosa preparazione tecnica, il sistema SMUVI è pronto a rispondere a ogni chiamata, adattandosi in tempo reale ai bisogni di chi lavora, di chi studia e di chi vuole semplicemente vivere il centro storico o i Castelli senza l’ossessione del parcheggio. Parliamo di una vera e propria sfida culturale che la comunità sammarinese ha deciso di intraprendere collettivamente. Chiunque, a partire dalle prime ore del mattino, potrà toccare con mano quanto sia immediato gestire i propri spostamenti. L’applicazione SMUVI è il centro di comando: intuitiva, veloce, capace di abbattere le distanze con un semplice tocco sullo smartphone. Per chi preferisce un approccio più tradizionale o non ha dimestichezza con la tecnologia, resta operativo il numero 0549 883700, presidiato da operatori pronti a guidare ogni utente passo dopo passo. Trattandosi di una fase di avvio sperimentale e dinamica, vi invitiamo a vivere SMUVI come un progetto collettivo in continua evoluzione: la vostra esperienza diretta è la risorsa più preziosa per perfezionare il servizio. Vi incoraggiamo dunque a segnalarci ogni suggerimento o criticità tramite le funzioni di feedback dell'app o i canali ufficiali, certi che il contributo di ciascuno sarà il motore fondamentale per ottimizzare i flussi e rendere la mobilità del Paese sempre più aderente alle vostre esigenze quotidiane. Per questo il servizio parte sotto il segno della massima accessibilità: fino al 30 settembre, viaggiare con SMUVI sarà completamente gratuito. Un invito a sperimentare, a testare la capillarità del sistema e a comprenderne il valore aggiunto per la qualità della vita di ciascuno. Si tratta di un’opportunità unica per lasciare a casa la propria auto, riducendo le emissioni e contribuendo a decongestionare le arterie più trafficate del Paese. La cittadinanza, dunque, è invitata a scaricare l’applicazione "Smuvi" — disponibile su App Store e Google Play — o a inquadrare i QR code presenti nelle locandine su tutto il territorio. Per ogni dettaglio ulteriore, le FAQ complete che rispondono a ogni possibile dubbio sono consultabili sul portale istituzionale www.aass.sm. Da domani, quindi, le fermate si trasformano in veri e propri nodi di una rete dinamica che si modella sulla richiesta del singolo. La Repubblica cambia marcia e lo fa affidandosi a una tecnologia che mette al centro le persone, le loro esigenze e il loro tempo. Il futuro della mobilità sammarinese non è più una promessa per domani, ma un appuntamento già fissato per domani mattina. Basta un clic per farne parte.



c.s. congiunto Segreteria di Stato per il Lavoro / Segreteria di Stato Finanze









