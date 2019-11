Al via Ecomondo 2019, e San Marino Green Festival c’è

Martedì 5 novembre prende il via a Rimini Ecomondo 2019, la fiera dedicata alla green economy e all’economia circolare che si svolgerà dal 5 all’8 novembre. Una fiera alla quale sono attesi oltre mille e trecento espositori da 30 Paesi, visitatori da 150 Paesi. In programma 150 seminari con mille relatori. Già accreditati oltre 500 buyers da tutto il mondo.

All’evento sarà presente anche il San Marino Green Festival nella persona del suo ideatore Gabriele Geminiani che al Fuorisalone di Ecomondo, dedicato agli esempi concreti di cambiamento e organizzato dall’Associazione “Basta plastica in mare" (a cura di Manuela Fabbri), illustrerà alcuni micro cantieri della sostenibilità sviluppati nell’ambito del festival sammarinese, fra cui “Facciamo un gol alla plastica”.

Rivolgiamo a Geminiani un paio di domande per contestualizzare la partecipazione del San Marino Green Festival all’evento e per sapere quali saranno gli interlocutori privilegiati.



D. Come mai è importante partecipare a Ecomondo?

R. Ecomondo è un appuntamento imperdibile non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per le associazioni e quei cittadini quotidianamente impegnati sul fronte dell’ecologia e della sostenibilità. Vi sono le nuove tecnologie in tema di smaltimento dei rifiuti, mobilità elettrica, energie rinnovabili e i nuovi ritrovati per rendere più sostenibile la nostra vita domestica e di comunità. Inoltre vi sono editori e agenzie di comunicazione specializzate che mostrano i loro prodotti e le loro modalità operative.

E soprattutto si terranno incontri e seminari tematici per chi vuole approfondire determinati argomenti. Insomma un contesto stimolante reso elegante e sfarzoso dal business che gravita intorno a queste tematiche oramai imprescindibili.



D. E’ il primo anno che SMGF partecipa a Ecomondo?

R. In realtà, seppure ancora in fase embrionale, il San Marino Green Festival era presente anche lo scorso anno dove ci siamo focalizzati su certi ambiti e su precisi interlocutori dei quali diversi li abbiamo portati al festival in qualità di relatori: Diego Florian, direttore di FSC Italia; Letizia Palmisano, blogger e giornalista ambientale; Andrea Zanfini di Lab&Lab; Silvano Ventura editore di Vivere Sostenibile, per citarne alcuni.

Quest’anno oltre ad avere un nostro punto d’appoggio presso uno stand, ci presentiamo con quel piglio referenziale in più che ci ha conferito il festival e vedremo di creare nuovi contatti e sinergismi da inserire nel prossimo festival che si terrà a giugno 2020.

Comunicato stampa

San Marino Green Festival