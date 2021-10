Al via giovedì 21 ottobre il ciclo dei Congressi delle Federazioni CSdL

È stata dedicata in larga parte all'avvio del ciclo dei Congressi di Federazione della CSdL la puntata di ieri di "CSdL Informa", trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Confederazione. Si parte giovedì 21 ottobre con il 14° Congresso FUCS, la Federazione Costruzioni e Servizi, con la parola d'ordine "Il lavoro che dà dignità." Il funzionario Stéphane Colombari ha illustrato i numeri del Congresso e il significato dello slogan congressuale. La Federazione ha svolto 40 assemblee sui posti di lavoro più due zonali, che hanno portato alla elezione di 62 delegati che partecipano al Congresso di Federazione e a quello Confederale. La Federazione negli ultimi anni ha raggiunto un significativo aumento del numero di iscritti, che ha superato quota mille. I settori rappresentati dalla FUCS sono molteplici, tra cui; il terziario e servizi, i salariati AASLP, le banche, l'edilizia privata, il commercio, il settore alberghiero e della ristorazione. Il 65% dei delegati sono donne, mentre il 50% fanno i delegati per la prima volta. L'età media dei delegati è di 45 anni. La parola d'ordine "Il lavoro che dà dignità", ha spiegato Colombari, è stata scelta per significare che nei settori rappresentati dalla Federazione i lavoratori hanno forti difficoltà nel veder rispettate dalle aziende le norme contrattuali e di legge, in riferimento ad esempio ad orari di lavoro, giorni di riposo, pagamento degli straordinari, ecc.. Per le lavoratrici e i lavoratori è molto difficile conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari e personali. I settori rappresentati dalla Federazione hanno una situazione molto diversa tra loro: se alcuni stanno vivendo una stagione di ripresa, come ad esempio il settore edile, altri - e in particolare il comparto dei tour operator - è ancora fermo al palo in quanto continua a scontare gli effetti della pandemia. Il secondo Congresso di Federazione in programma è quello della Federazione Pensionati (FUPS), che si celebra sabato 23 ottobre sempre al Palace Hotel, con la parola d'ordine "Il valore della solidarietà. Quello dei pensionati si svolge con modalità diverse rispetto agli altri: non vengono fatte assemblee, ma si invitano gli iscritti a partecipare a quella che è una assemblea congressuale, al termine della quale vengono eletti i delegati al Congresso Confederale CSdL. Hanno dato l'adesione circa un centinaio di pensionati iscritti, un numero superiore al congresso precedente. Circa la metà di questi ha un'età compresa tra i 60 e 70 anni, quindi si assiste - pur trattandosi di pensionati - ad certo "ringiovanimento", che anche in questo caso è molto positivo. Circa la parola d'ordine, è stata scelta, come ha spiegato il Segretario FUPS Elio Pozzi, per la stretta analogia con la parola d'ordine del Congresso Confederale, "Il valore del lavoro", declinata appunto ne "Il valore della solidarietà". Solidarietà è una parola chiave che permea lo stesso ordinamento legislativo sammarinese, essendo espressa all'articolo 13 della dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali, la "carta costituzionale" della RSM. Anche il Libro Verde della Commissione Europea pone la solidarietà tra i principali valori ispiratori della processo di unione dei popoli dell'Europa. Terzo appuntamento congressuale è il 14° Congresso della Federazione Pubblico Impiego (FUPI), in calendario lunedì 25 ottobre sul tema "Il valore del lavoro nei servizi pubblici: un bene di tutti." Sono 35 i delegati della Federazione, in rappresentanza di 546 iscritti, eletti nel corso di 22 assemblee. Il 70% dei delegati sono donne, e anche questo rappresenta un buon risultato. Anche in questa Federazione c'è stato un significativo ricambio. Le assemblee si svolgono con modalità organizzative diverse dagli altri settori, ed è impegno della Federazione rivedere tali modalità per consentire una più ampia partecipazione dei lavoratori. La parola d'ordine, ha spiegato il Segretario FUPI Antonio Bacciocchi, sta a significare la necessità di valorizzare e riconoscere il ruolo dei dipendenti pubblici, che - come ha dimostrato anche la pandemia - svolgono un ruolo fondamentale per la collettività, assicurando i servizi pubblici essenziali, a partire dalla sanità, dalla scuola, i trasporti, l'energia e le utenze. I lavoratori, che operano non per finalità di mero guadagno economico ma per il bene della cittadinanza - vanno rimessi al centro di una PA che rappresenta una delle risorse più importanti del paese. In tal senso è anche necessario superare alcuni luoghi comuni che ancora resistono. Ultimo appuntamento è quello del 15° Congresso FULI, martedì 26 ottobre sul tema "Ripartire dai diritti". Sono state 76 le assemblee sui luoghi di lavoro e due zonali, con la elezione di 123 delegati effettivi; considerando anche i sostituti e i delegati di diritto, le persone che hanno dato la disponibilità a partecipare complessivamente sono 169. L'età media, come ha spiegato il funzionario FULI Davide Siliquini, è di 48 anni, ed il più giovane ha 24 anni. Il 23% dei delegati sono donne, il 77% uomini. Anche nella Federazione Industria è stata molto significativa la partecipazione dei giovani, molti dei quali hanno voluto fare per la prima volta l'esperienza di delegati sindacali ai Congressi di Federazione e Generale. Un altro segnale molto positivo è il fatto che sono stati eletti delegati per la prima volta in aziende in cui non era mai successo prima. In generale, come ha sottolineato il Segretario Confederale Enzo Merlini, questo diffuso ringiovanimento che è avvenuto nella elezione dei delegati - che complessivamente ammontano a 303, i quali parteciperanno tutti al 20° Congresso CSdL - è un elemento di grande importanza, non solo perché testimonia il forte interesse per il sindacato da parte dei lavoratori più giovani, ma anche perché contribuisce a creare le premesse per il rinnovamento del gruppo dirigente, che già oggi, al proprio interno, ha inserito persone giovani che si stanno predisponendo ad assicurare il necessario ricambio generazionale. Dunque appuntamento a giovedì 21 ottobre con il 14° Congresso FUCS, con inizio alle 8.30 al Palace Hotel di Serravalle.

