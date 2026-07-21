Al via giovedì 23 luglio la prima delle cinque serate di Giovedì in Centro, il nuovo evento per vivere il Centro Storico di San Marino tra shopping, spettacoli, cultura e buon cibo fino a tarda sera

Prende il via giovedì 23 luglio il primo appuntamento di “Giovedì in Centro”, la nuova rassegna estiva che accompagnerà cittadini e visitatori anche nelle serate del 30 luglio e del 6, 13 e 27 agosto, trasformando il Centro Storico di San Marino, Patrimonio Mondiale UNESCO, in un vivace salotto a cielo aperto.

La serata inaugurale offrirà fin da subito il meglio della manifestazione: negozi e attività aperti fino alle 23.00, spettacoli itineranti, musica dal vivo, artisti di strada, aperture straordinarie di musei e monumenti, esperienze dedicate alle famiglie e un ricco ventaglio di proposte enogastronomiche per vivere il centro in un’atmosfera suggestiva fino a tarda sera.

Ad inaugurare la rassegna, giovedì 23 luglio, ci sarà un ricco programma artistico curato da Antonio Ramberti, con spettacoli diffusi che accompagneranno il pubblico lungo le vie e le piazze del Centro Storico. A Porta San Francesco Giampy si esibirà con un coinvolgente repertorio di classici intramontabili, mentre La Cantante Mascherata proporrà un viaggio musicale tra le più grandi hit stellari in Piazza Titano. Spazio anche al teatro di strada, in Piazza Garibaldi, con la coinvolgente clownerie di Morrjs Joy, alle sonorità blues and roots del duo Dog e Mosquito Boogie (in Piazza della Libertà) e all’eleganza delle performance di Aurora, raffinata lady busker a Porta della Fratta. Un susseguirsi di musica, spettacolo e intrattenimento pensato per coinvolgere visitatori di tutte le età e regalare al Centro Storico un’atmosfera vivace e suggestiva fino a tarda sera. Orari delle performance: 19.00-19.45, 20.30-21.15, 22.00-23.00.

La serata offrirà anche l’opportunità di visitare due delle attrazioni che fanno parte del circuito dei Musei di Stato più rappresentative del nostro Paese, la Prima Torre Guaita e la Seconda Torre Cesta aperte fino alle ore 22.45 e la mostra “Icone Sacre Pop" di Simone Legno presso la sede della Segreteria di Stato per il Turismo fino alle ore 23.00.

Per tutta la durata della manifestazione le attività commerciali e i pubblici esercizi aderenti prolungheranno l’orario di apertura fino alle 23.00. A rendere ancora più speciale la serata, la storica elettromotrice AB03 del Treno Bianco Azzurro effettuerà delle corse serali dalle 20.30 alle 22.30 per un vero tuffo nel passato, con partenza e ritorno da Piazzale della Stazione.

La Funivia sarà attiva fino alle 00:45 e saranno potenziati i collegamenti dello Shuttle Bus San Marino–Rimini con due corse aggiuntive serali alle 22:00 e alle 23:15.

Promossa dalla Segreteria di Stato per il Turismo, con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo e le associazioni di categoria USC, USOT, UNAS e OSLA, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il Centro Storico nelle ore serali, offrendo un’esperienza capace di unire shopping, spettacolo, cultura e accoglienza.





Comunicato stampa

Ufficio del Turismo









