Al via i corsi di formazione per il settore alberghiero e della ristorazione di Starfor e USOT.

Nuovi corsi professionali per gli operatori del mondo dell'Ospitalità e della Ristorazione a cura di Starfor, azienda sammarinese specializzata in consulenze alberghiere e percorsi formativi e USOT – Unione Sammarinese Operatori del Turismo. L’aumento della concorrenza, il cambiamento delle abitudini e delle tendenze, le nuove tecnologie impongono un costante aggiornamento delle competenze nel settore del turismo. Fornire strumenti competitivi e soluzioni pratiche per lo staff di Hotel, Bar e Ristoranti è l’obiettivo delle due realtà sammarinesi che ogni anno si avvalgono di docenti professionisti.

Un tema, quello della formazione, su cui USOT crede ed investe “Siamo fermamente convinti – afferma il Presidente Rossano Ercolani - che la formazione continua, come aggiornamento professionale che dura tutta la vita, permette alle persone di acquisire nuove competenze richieste dalle evoluzioni economiche, sociali, culturali e del mondo del lavoro”. Novità dell’offerta formativa è il corso di REVENUE MANAGEMENT a cura di Rossano Ercolani, noto albergatore del territorio e presidente di USOT, che fornirà nozioni utili e importanti per rendere autonomi e consapevoli i partecipanti nel conoscere e rendere disponibile alla vendita la migliore tariffa disponibile.

A grande richiesta tornano, presso Giorgia Boutique, Via Cinque Febbraio, 80, San Marino, il corso di CAFFETTERIA e il CORSO DI BARMAN, 1° e 2° livello, a cura del docente e Barman Claudio Casciano, Barman AIBES, responsabile del Caffè Titano di San Marino e docente esperto di numerosi corsi di formazione. Opportunità imperdibile il corso di CUCINA, a cura di Chef Luigi Sartini, in partenza dal 24 ottobre, presso Righi Catering, Via 28 Luglio, 118, Borgo Maggiore. Dall’8 novembre, presso Giorgia Boutique, appuntamento con il corso di COMUNICAZIONE DIGITALE: come creare contenuti testuali, foto e video di valore per web e social, a cura di Valentina Porrazzo, esperta di comunicazione ed eventi, e Joseph Nenci regista e fotografo. Tutti i corsi sono gratuiti per gli iscritti all’associazione USOT e per i non iscritti è possibile partecipare a fronte di una quota d’iscrizione.

Il calendario dei corsi è consultabile sul sito www.starfor.it/percorsi-formativi-alberghieri/ e sui canali social (Facebook ed Instagram) di USOT e Starfor. Per informazioni e iscrizioni +39 350 153 5183 | info@usot.it | segreteria@starfor.it

