Al via i corsi di ginnastica dolce dell’Associazione Vita Sana
e Federazioni Pensionati di CSdL e CDLS comunicano che l’Associazione Vita Sana, affiliata alla Federazione Sammarinese Ginnastica del CONS, organizza corsi di ginnastica dolce nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2026. I corsi si svolgono in quattro sedi distribuite sul territorio:
- palestra Multieventi Sport Domus (Centro Sportivo di Serravalle), tutti i martedì e giovedì dalle ore 16.00 in poi per tre turni di un’ora ciascuno. Inizio Martedì 6 ottobre;
- palestra Scuola Elementare di Murata, tutti i lunedì e venerdì, dalle ore 17.00 in poi, per due turni. Inizio Venerdì 2 ottobre;
- sala Polivalente del Castello di Acquaviva, a Gualdicciolo, tutti i lunedì e giovedì alle ore 16.00. Inizio Lunedì 5 ottobre;
- palestra Scuola Elementare di Chiesanuova, tutti i lunedì e giovedì alle ore 18.00. Inizio Lunedì 5 ottobre.
Le iscrizioni si ricevono preso le sedi di svolgimento dei corsi, all’inizio dei turni. Per motivi organizzativi ed assicurativi per le iscrizioni è necessario presentarsi con il certificato di idoneità fisica, rilasciata dal medico di base o da struttura sanitaria abilitata. Per i residenti fuori territorio occorre portare copia di un documento di identità. Per informazioni: FUPS-CSdL tel. 0549 962030/31/32/33 - FNPS-CDLS tel. 0549 962020/21/22/23.
c.s. FUPS-CSdL / FNPS-CDLS