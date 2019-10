Al via i corsi di Musicagiocando dell’Istituto Musicale Sammarinese

Sono partiti lunedì 14 ottobre i corsi di Musicagiocando dell’Istituto Musicale Sammarinese, tenuti dallo scorso anno presso Palazzo SUMS, nei locali messi a disposizione da Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino nell’ambito del progetto “Musica in Cassa”, che prevede varie iniziative a sostegno delle attività dell’Istituto. Musicagiocando, nato 15 anni fa come laboratorio sperimentale di gioco/musica è divenuto in questi anni, anche grazie ad un ottimo rapporto di collaborazione con le agenzie educative del territorio, un progetto consolidato e molto apprezzato da famiglie e bambini della Repubblica, che frequentano con entusiasmo i corsi musicali rivolti alle diverse fasce d’età. Sono più di 200 i bambini dai tre ai nove anni che, guidati dai cinque insegnanti del Dipartimento di Musicagiocando, si avvicineranno durante i prossimi mesi alla musica proposta come esperienza artistica giocosa e creativa, occasione preziosa per suonare insieme, oltre che canale privilegiato per stimolare e migliorare la sfera cognitiva ed emotiva.