Al via i lavori della 47° Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all'estero.

Al via venerdì la 47 a Consulta dei Cittadini Sammarinesi residenti all'estero, che continuerà fino a domenica 11 ottobre. Il tradizionale appuntamento con i rappresentanti delle comunità sammarinesi all’estero, che non avveniva da un anno esatto a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, avverrà per la prima volta in gran parte da remoto, in via precauzionale. L’incontro verrà introdotto dai saluti istituzionali dei Capitani Reggenti, Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, assistito dai competenti funzionari della Segreteria di Stato e del Dipartimento Affari Esteri, e del Presidente della Consulta Otello Pedini. Limitatamente ad alcuni punti all’ordine del giorno, interverranno anche il Segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta, per quel che concerne gli aggiornamenti sugli accordi in materia di assistenza sanitaria e previdenziale fra San Marino e altri Stati, e il Segretario di Stato agli Interni, Elena Tonnini, per un riferimento in merito alle modifiche alla legge elettorale e a questioni legate alla cittadinanza. Presenti da remoto anche i rappresentanti dei 4 anelli (America settentrionale, America meridionale, Italia, altri Paesi europei), i relativi membri del Corpo Diplomatico e Consolare e la Responsabile del Centro di Ricerca sull’Emigrazione, Patrizia di Luca. Tra i temi fondamentali previsti, oltre a questioni budgettarie e organizzative, anche il futuro dei Soggiorni Culturali, che quest’anno non sono stati organizzati a causa del Covid-19 ma che si auspica possano essere ripristinati il prossimo anno. Nella giornata di domenica parteciperà anche una rappresentanza delle Giunte di Castello, nella persona del Capitano di Castello di Serravalle, Enrico Brigliadori, in relazione al concorso proposto dalla Consulta dei Sammarinesi all'Estero e dalle nove Giunte di Castello che, quest’anno, sempre a causa della pandemia, non è stato possibile organizzare. Verrà proiettato un breve stralcio del più ampio documentario sulla vita nelle Comunità Sammarinesi di New York e Detroit preparato dai due vincitori dello scorso anno, Roberto Giacomini e Alessandro Riccardi, che prenderanno brevemente parte all’incontro per illustrare la loro esperienza. Il documentario integrale, dal titolo "The Tagliatella Connection", verrà trasmesso in anteprima su San Marino RTV lunedì 12 ottobre.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri

