Al via ieri i corsi di formazione per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di impresa ricettiva

Al via ieri i corsi di formazione per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di impresa ricettiva.

Si è svolto ieri mattina dalle 9.00 alle 13.00 il primo modulo del corso di formazione per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di impresa ricettiva che ha avuto come tema l’Hospitality Management. Si proseguirà con altre 3 giornate formative fino a giovedì 21 marzo. L’iniziativa, indirizzata a tutte le attività ricettive che hanno sede in Repubblica o per coloro che desiderino avviare una futura impresa ricettiva, ha visto l’adesione di circa 50 partecipanti. I corsisti avranno la possibilità di approfondire tutti i principali argomenti quali, oltre a Hospitality Management, Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, Principali adempimenti relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e Igiene Alimenti e infine Marketing, Web Management e Web Reputation al fine di ottenere un sempre maggior grado di professionalità nell’industria dell’accoglienza e dell’ospitalità. Ricordiamo che i corsi sono organizzati dall’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino in collaborazione con USOT - Unione Sammarinese Operatori del Turismo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: