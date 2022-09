Al via il calendario autunnale delle visite guidate in città

Parte domenica 18 settembre la programmazione autunnale delle visite guidate in città organizzate da VisitRimini. Si tratta di tour che, come gli scorsi anni, prendono il via anche solo con un visitatore e possono essere prenotati fino a 10 minuti prima della partenza. L’appuntamento è sempre al Visitor Center della Rimini Romana, in Corso d’Augusto 235. Le visite, organizzate in collaborazione con guide professioniste e storici dell’arte, presentano Rimini a tutto tondo nella sua veste di città della cultura, che attraversa da protagonista secoli di storia.

La stagione si apre domenica 18 settembre dalle ore 10.30 con uno speciale tour gratuito alla scoperta di Porta Galliana (con prenotazione obbligatoria). La visita nasce da una collaborazione di VisitRimini con ADARTE, la società che ha seguito gli scavi della Porta.

Gli appuntamenti culturali, delle settimane successive poi, spaziano nelle diverse epoche: dal Trecento Riminese all’Urban Art nel Borgo San Giuliano, dal Tempio Malatestiano al tour alla scoperta dei luoghi di Fellini per un autunno ricco di arte e cultura.

Un tour speciale della Rimini Romana per le famiglie è in programma per il 16 ottobre.

Domenica 30 e lunedì 31 ottobre sarà la volta delle visite in occasione di Halloween: la Rimini Oscura, dedicata ai bambini, a cui lunedì 31, si aggiunge il Trekking Tour Urbano: Amarcord o Hamarcord Rimini.

Tutti gli eventi sono prenotabili sul portale di VisitRimini, nella sezione esperienze o contattando gli uffici di VisitRimini.

PROGRAMMA COMPLETO

Domenica 18 settembre ore 10:30 - Alla scoperta di Porta Galliana

https://www.visitrimini.com/esperienze/316622-alla-scoperta-di-porta-galliana/

Domenica 25 settembre ore 9:45 - Il Trecento Riminese (partenza dalla Chiesa di Sant’Agostino, Via Cairoli 43)

https://www.visitrimini.com/esperienze/316718-rimini-city-tour-il-trecento-riminese/

Domenica 2 ottobre ore 10:30 - Urban Tour

https://www.visitrimini.com/esperienze/303745-rimini-city-tour-speciale-urban-art/

Domenica 9 ottobre ore 15:30 - Il Tempio Malatestiano

https://www.visitrimini.com/esperienze/316624-rimini-city-tour-il-tempio-malatestiano/

Domenica 16 ottobre ore 10:30 - Rimini Romana - speciale per famiglie

https://www.visitrimini.com/esperienze/312487-rimini-city-tour-ariminum/

Domenica 23 ottobre ore 10:30 - Fellini Tour

https://www.visitrimini.com/esperienze/307902-rimini-city-tour-un-percorso-felliniano/

Domenica 30 ottobre ore 20:45 - Rimini Oscura

https://www.visitrimini.com/esperienze/297275-rimini-oscura/

Lunedì 31 ottobre ore 10:30 - Urban Trekking

https://www.visitrimini.com/esperienze/316431-trekking-urbano-amarcord-o-hamarcord-rimini/

Lunedì 31 ottobre ore 20:45 - Rimini Oscura

https://www.visitrimini.com/esperienze/297275-rimini-oscura/

Cs - VisitRimini