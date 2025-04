Al via il Campionato Sammarinese di Tiro con la Balestra 2025: una giornata di passione, tradizione e convivialità

La Federazione Balestrieri Sammarinesi ha dato ufficialmente il via alla stagione sportiva con la prima gara del Campionato Sammarinese di Tiro con la Balestra sotto la regia del nuovo Presidente Edoardo Chiaruzzi e del Maestro D’Arme Roberto Ridolfi , in una cornice ricca di entusiasmo e partecipazione.

La giornata è iniziata con un pranzo conviviale tra federati, un appuntamento ormai atteso e sentito, che ha saputo regalare momenti di autentica condivisione, amicizia e spirito di squadra. Un’occasione preziosa per rinsaldare legami e trasmettere, anche fuori dal campo di tiro, i valori che da sempre contraddistinguono la nostra Federazione: rispetto, passione e appartenenza.

Nel pomeriggio, l’atmosfera si è fatta più intensa con l’inizio della gara. Numerosi i partecipanti che si sono dati battaglia in pedana, dando prova di grande precisione, tecnica e concentrazione.

A imporsi è stato Marco Valentini, giovane talento della Federazione, che con freddezza e determinazione ha conquistato il gradino più alto del podio conquistando 96 punti sui 99 disponibili, confermandosi una promettente realtà nel panorama del tiro con la balestra Sammarinese.

La competizione ha riservato emozioni fino all’ultimo bersaglio: è stato infatti necessario uno spareggio per determinare il secondo e il terzo posto.

A prevalere è stato Helenio Chierici, che ha conquistato la medaglia d’argento , seguito da Sandro della Valle, salito con merito sul terzo gradino del podio.

La Federazione desidera ringraziare tutti i partecipanti, gli organizzatori e coloro che, con la loro presenza e il loro impegno, continuano a rendere grande la nostra tradizione balestriera.

La stagione è appena iniziata, e ci attendono ancora molte giornate all’insegna dello sport, della storia e della nostra identità.



Comunicato stampa

Federazione Balestrieri Sammarinesi

