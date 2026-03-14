Al via il Campionato Sammarinese di Tiro con la Balestra 2026: precisione e spettacolo nella prima prova

Al via il Campionato Sammarinese di Tiro con la Balestra 2026: precisione e spettacolo nella prima prova.

La Federazione Balestrieri Sammarinesi ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione sportiva con la prima prova del Campionato Sammarinese Individuale di Tiro con la Balestra, disputata presso il campo interno di San Giovanni sotto la guida del Presidente Edoardo Chiaruzzi e del Maestro d’Arme Roberto Ridolfi. La gara ha visto la partecipazione di numerosi balestrieri della Federazione, che si sono confrontati in una sfida caratterizzata da grande concentrazione, precisione e livello tecnico, offrendo una competizione avvincente fino agli ultimi tiri. Il confronto è stato particolarmente equilibrato e si è concluso con un finale emozionante: Danilo Bollini e Helenio Chierici hanno infatti chiuso la prova appaiati in testa con 96 punti su 99, rendendo necessario lo spareggio per determinare il vincitore. Nel tiro decisivo è stato Danilo Bollini ad avere la meglio grazie a un centro da 31 punti, conquistando così il primo posto della classifica. Helenio Chierici, autore di 30 punti nello spareggio, ha ottenuto la seconda posizione. A completare il podio è stato Enrico Ceccoli, che con 95 punti ha conquistato il terzo posto al termine di un’ottima prestazione. La prima prova del Campionato Sammarinese conferma ancora una volta l’alto livello tecnico dei balestrieri sammarinesi e apre ufficialmente una nuova stagione sportiva ricca di appuntamenti, nel segno della tradizione e della storia della Repubblica di San Marino.



c.s. Federazione Balestrieri Sammarinesi



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