Al via il convegno regionale su nutrizione preventiva e clinica

Si terrà sabato 28 settembre il convegno “Update in Nutrizione Preventiva e Clinica” organizzato dalla sezione Marche-RSM della Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) in collaborazione con il Servizio Dietologico dell'Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino. Si tratta di un evento regionale destinato a medici e altri professionisti sanitari che ha già registrato il “tutto esaurito”. Durante il convegno verranno affrontate tematiche quali la prevenzione nutrizionale nell'ambito della Sanità Pubblica, la corretta alimentazione per la prevenzione delle patologie dei denti e del cavo orale, la prevenzione e terapia della malnutrizione per difetto, in particolare la sarcopenia (riduzione della massa e funzione muscolare) condizione di frequente riscontro negli anziani, soprattutto istituzionalizzati. I lavori, che si terranno Hotel Palace di Serravalle, saranno presieduti dal professor Maurizio Battino, ordinario di Biochimica all'Università Politecnica delle Marche nonché uno dei ricercatori italiani più noti a livello internazionale, inserito per tre anni di seguito nella lista degli scienziati più citati al mondo per le sue ricerche sui principi bioattivi della Dieta Mediterranea, delle quali presenterà al convegno gli ultimi aggiornamenti. Tra i relatori e moderatori anche docenti universitari degli Atenei di Bologna e di Ancona ma anche una numerosa rappresentanza di medici dell'ISS, inclusi il Direttore Generale Dr. Andrea Gualtieri e il Dirigente della Authority Sanitaria e Sociosanitaria Dr. Gabriele Rinaldi. A chiudere il Convegno vi sarà un confronto tra esperti sulla gestione integrata (alimentazione, farmaci, chirurgia bariatrica) della obesità e della sindrome metabolica.

