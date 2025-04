Al via il Corso Base per i nuovi volontari della Protezione Civile Sammarinese

Nella giornata di oggi, sabato 12 aprile 2025, ha preso ufficialmente il via il Corso Base per Volontari della Protezione Civile della Repubblica di San Marino. Il corso è rivolto a coloro che hanno risposto con entusiasmo al bando di arruolamento conclusosi lo scorso 6 marzo e rappresenta il primo passo per diventare a tutti gli effetti “volontari operativi”. La formazione, che si sviluppa su due giornate intense di attività teoriche e pratiche, vedrà i nuovi volontari affiancare i membri più esperti dell’Unione delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e dei Gruppi dei Castelli, consolidando così un percorso formativo fondato sull’esperienza diretta e sulla condivisione delle competenze. Presente anche il Segretario di Stato per il Territorio con delega alla Protezione Civile, Matteo Ciacci, che ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti: “Essere volontari di protezione civile significa fare una scelta di grande valore civico. Significa mettersi a disposizione della collettività, con spirito di sacrificio, senso dello Stato e amore per il territorio. Esprimo la più sincera gratitudine a tutti voi”. “Dopo tre anni di intensa attività, esperienze e grandi soddisfazioni – ha dichiarato il Capo della Protezione Civile della Repubblica di San Marino Pietro Falcioni – oggi inizia una nuova fase con l'ingresso di nuove leve, pronte a mettersi a disposizione della comunità. Questa due giorni rappresenta molto più di una formazione tecnica: è un momento di crescita civica e personale”. Il Corso Base è gratuito e rappresenta un requisito fondamentale per l'attivazione in scenari emergenziali. Grazie agli accordi internazionali siglati dalla Repubblica di San Marino con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile italiana e con le Regioni Emilia-Romagna e Marche, il corso ha validità anche sul territorio italiano, favorendo una sinergia operativa tra gli Stati nella gestione delle emergenze. I volontari della Protezione Civile rappresentano una risorsa insostituibile in termini di competenze, passione e operatività senza percepire alcun compenso per le attività svolte. Sono destinatari di specifiche garanzie e tutele previste dalla normativa vigente e contribuiscono attivamente alla sicurezza delle persone e alla tutela dell’ambiente. Il Corso Base per i volontari si concluderà nella mattinata di domani con lavori in aula e all’esterno con le attrezzature. La Repubblica di San Marino rinnova il proprio impegno nel sostenere e valorizzare il volontariato come pilastro fondamentale della Protezione Civile e come espressione concreta di cittadinanza attiva.

