Al via il corso di formazione di II livello per scalpellini e restauratori della pietra.

Il nuovo “Corso di Formazione di II livello per scalpellini e restauratori della pietra”, è un’iniziativa strategica pensata per rispondere alla crescente necessità di personale specializzato, nei mestieri artigianali fondamentali per la manutenzione e la tutela del patrimonio pubblico e storico della Repubblica. Il progetto nasce da un percorso istituzionale condiviso che ha coinvolto la Segreteria di Stato per il Territorio, la Segreteria di Stato per il Lavoro, l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), l’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive (ULPA), il Centro di Formazione Professionale (CFP) e la Cassa Edile. In questo contesto AASLP ha svolto un ruolo centrale nell’individuazione del fabbisogno professionale, nella definizione del percorso didattico e nel finanziamento dell’iniziativa, mentre il CFP curerà l’organizzazione e la gestione operativa del corso. Il corso nasce dalla necessità concreta di colmare la carenza di maestranze specializzate nei mestieri tecnici artigianali, indispensabili per garantire continuità nella manutenzione del patrimonio pubblico e infrastrutturale. Negli ultimi anni si è infatti registrato uno squilibrio tra domanda e offerta di lavoro in questi ambiti, rendendo necessario attivare percorsi formativi mirati e strutturati. L’obiettivo è formare nuove figure professionali capaci di operare nella tutela, manutenzione e valorizzazione del patrimonio architettonico sammarinese, preservando al tempo stesso competenze artigianali storiche che rappresentano un elemento identitario del Paese. La lavorazione della pietra rappresenta da secoli una parte fondamentale della storia e dell’identità della Repubblica. La formazione di nuove generazioni di scalpellini e restauratori costituisce quindi non solo una risposta alle esigenze operative del sistema pubblico, ma anche un investimento nella tutela del patrimonio culturale e del Centro Storico patrimonio UNESCO.

Il corso si svolgerà nel periodo marzo – dicembre 2026 e sarà articolato in:  una fase teorica di 120 ore;  una fase pratica di 600 ore presso il laboratorio scalpellini AASLP con affiancamento alle maestranze esperte. Al termine del percorso è previsto un esame finale e il rilascio di un attestato del Centro di Formazione Professionale. Si evidenzia inoltre che la Commissione per il Lavoro, nell’ambito delle competenze previste dall’articolo 4 della Legge 9 dicembre 2022 n. 164, con Delibera n. 1 del 15 gennaio 2026, ha definito indirizzi e criteri per la valorizzazione degli attestati rilasciati a conclusione dei corsi organizzati sulla base di esigenze specifiche espresse dal settore pubblico o privato. La Delibera prevede inoltre la possibilità di finanziamento, anche parziale, tramite il Fondo per le Politiche Attive del Lavoro, e riconosce all’attestato il valore di titolo di valorizzazione e priorità nelle procedure ULPA di incontro tra domanda e offerta di lavoro e nelle procedure di reclutamento. Il corso è aperto a candidati maggiorenni residenti nella Repubblica di San Marino che abbiano assolto l’obbligo scolastico. È prevista priorità per disoccupati e iscritti alle liste di avviamento al lavoro, nonché per candidati con eventuale esperienza nel settore edile o affine. Le iscrizioni sono aperte tramite applicativo Istanze On Line (IOL) sul portale della Pubblica Amministrazione:  apertura iscrizioni: 30 gennaio 2026  scadenza iscrizioni: ore 13.00 del 27 febbraio 2026 Il corso rappresenta un intervento strategico per garantire il ricambio generazionale delle competenze tecniche, preservare il sapere artigianale e rafforzare il sistema pubblico attraverso formazione altamente professionalizzante. L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione dei mestieri tecnici e di sviluppo di modelli formativi replicabili anche in altri ambiti professionali.

