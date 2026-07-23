Al via il corso di formazione per Certificatori Energetici dell’Università di San Marino, in collaborazione con la Segreteria al Territorio

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente annuncia l’apertura delle iscrizioni al corso di formazione per Certificatori Energetici dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, realizzato con il coinvolgimento degli Ordini e Collegi professionali di Ingegneri Architetti e Geometri. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’accordo avviato per la revisione della normativa sammarinese in materia di efficienza energetica degli edifici e per la formazione dei nuovi Certificatori Energetici Sammarinesi, rispondendo alla crescente necessità di qualificare le competenze professionali del territorio nel settore dell’efficientamento energetico. Il corso, che si svolgerà presso la sede universitaria di via Consiglio dei Sessanta 99 (torre B, terzo piano), prevede un ciclo di lezioni frontali di 72 ore, distribuite in dodici giornate, dal 18 settembre all’11 dicembre 2026, con sessioni al mattino (9.30–12.30) e al pomeriggio (14.00–17.00). Il percorso, proposto in tre modalità, è rivolto sia ai professionisti che intendono accreditarsi per la prima volta come Certificatori Energetici della Repubblica di San Marino, sia a chi è già accreditato e desidera aggiornare le proprie competenze, in linea con i requisiti della Legge 48/2014 per l’iscrizione nel Registro dei Certificatori Energetici. Le quote di partecipazione: 350 Euro per il corso completo con esame, 300 Euro per il corso completo senza esame, per coloro che vogliano approfondire le tematiche oggetto del corso ma non intendano accreditarsi come certificatori energetici sammarinesi e 200 Euro per il corso di aggiornamento senza esame per i certificatori energetici già accreditati che intendano approfondire le tematiche oggetto del corso. Le iscrizioni, da effettuarsi sul sito dell’Università di San Marino, restano aperte fino all’11 settembre 2026. “Investire nella formazione dei professionisti che opereranno nel campo della certificazione energetica significa investire nella qualità del nostro patrimonio edilizio e nella capacità del territorio di rispondere alle sfide della transizione energetica”, dichiara il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Matteo Ciacci. “Ringrazio l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino per l’impegno nella progettazione e nella conduzione del corso, e gli Ordini e i Collegi professionali per la collaborazione in un percorso che rafforza le competenze tecniche a disposizione del Paese.” Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino (www.unirsm.sm – tel. 0549/882573).

C.s. - Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente





