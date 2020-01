Al via il corso di formazione per l’Assistenza Privata Integrativa Non Sanitaria (APINS)

Prenderà il via giovedì 16 gennaio il corso di formazione necessario per svolgere l’Assistenza Privata Integrata Non Sanitaria (APINS) all’interno dell’Ospedale di Stato. Per l’iscrizione è necessario rivolgersi al Servizio Formazione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale già da oggi e fino al 15 gennaio; all’atto dell’iscrizione occorre consegnare una foto tessera, la fotocopia di un documento di identità e un certificato di residenza o del permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino. Il corso, della durata totale di 12 ore, è gratuito e si terrà nella sala “Il Monte” dell’Ospedale nei giorni 16, 21 e 23 gennaio prossimi dalle 13:30 alle 17:30. Al corso possono prendere parte al massimo 30 partecipanti e al termine del percorso formativo verrà somministrato un test di apprendimento. A norma del Regolamento per l’Assistenza Privata Integrata Non Sanitaria (APINS) l’attestato di superamento del corso è abilitante alla permanenza in Ospedale del personale che intende svolgere l’Assistenza Privata Integrata Non Sanitaria. L’attestato viene rilasciato dagli organi istituzionali dell’ISS a coloro che abbiano frequentato l’intero corso e abbiano superato il test di apprendimento. Per maggiori informazioni si può consultare il sito dell’ISS (www.iss.sm) nella sezione Badanti – APINS, oppure contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0549 994561/9942018 oppure inviare una email all’indirizzo di posta elettronica urp@iss.sm.