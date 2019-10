Al via il CORSO DI FUMETTO

L’ Associazione San Marino Comics è lieta di comunicare che Martedì 8 ottobre inizierà il consueto appuntamento annuale con il CORSO DI FUMETTO della “San Marino Comics School” con un Open Day GRATUITO dalle ore 15.30 presso la sede della “Consulta delle Associazioni” in Via Ca' Dei Lunghi, n.132 a Borgo Maggiore. Le lezioni si svolgeranno ogni martedì dalle 15.30 alle 17.30 (studenti da 14 anni in su) e dalle 17.30 alle 19.30 (studenti dai 6 ai 13 anni). La Scuola per Fumetto è un’iniziativa organizzata dall'Associazione San Marino Comics, con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura e la collaborazione dell’ACCA - Accademia di Comics, Creatività e Arti Visive di Jesi.

L’iniziativa, ormai consolidata da oltre 5 anni, prevede corsi suddivisi in due classi Con un rinnovato programma didattico che vedrà realizzare i seguenti progetti:

- Character Design

- Prospettiva e Ambienti

- Mecha Design e Robot

- Storytelling

- Progetto Finale

Punto di forza della Scuola di Fumetto è l’insegnante Alessandro Giampaoletti, formato dall’Accademia di Comics, Creatività e Arti Visive di Jesi, professionista ed autore a livello nazionale in grado di valorizzare le doti dei giovani artisti che si avvicinano a questa entusiasmante esperienza, anche per la prima volta. Tantissimi saranno i consigli dell’ insegnante dell’Accademia di Comics che accompagneranno il percorso formativo degli studenti della SAN MARINO COMICS SCHOOL fino a maggio 2020. Inoltre l’insegnante Giampaoletti, forte delle sue ultime pubblicazioni editoriali, racconterà agli studenti il suo percorso professionale per guidarli e aiutarli a passare dall’idea fino alla pubblicazione del fumetto.

Per info costi e iscrizioni tel. 3284941286 – 348 3987086 Email: corsi@sanmarinocomics.com Sito web: www.sanmarinocomics.com