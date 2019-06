Al via il corso per Operatore Specializzato Contabile organizzato dall’Università di San Marino e rivolto alla Pubblica Amministrazione

Sessanta ore di approfondimenti su temi come le norme sulla documentazione amministrativa e la gestione della contabilità dello Stato, oltre a laboratori sui software gestionali della Pubblica Amministrazione. È quanto previsto dal corso per Operatore Specializzato Contabile dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, rivolto a 13 dipendenti della PA sammarinese. Il corso permetterà ai partecipanti di accedere a un bando interno alla Pubblica Amministrazione proprio per questo tipo di figura. Al via martedì scorso con una lezione che ha interessato argomenti come la struttura e il modello organizzativo della PA, curata dal direttore della Funzione Pubblica, Manuel Canti, il programma terminerà il 2 ottobre ed è organizzato dall’Istituto Giuridico Sammarinese dell’Ateneo. In cattedra docenti universitari, dirigenti ed esperti della PA.