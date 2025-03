Al via il Festival Internazionale della Magia di San Marino Grande attesa per il Gran Gala in programma al Teatro Nuovo di Dogana il 15 marzo

Al via il Festival Internazionale della Magia di San Marino.

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino è un evento imperdibile per gli appassionati delle arti magiche, giunto ormai alla sua 26ª edizione. “Una manifestazione che la Segreteria al Turismo vuole assolutamente continuare a sostenere con determinazione” afferma il Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini. Si svolgerà dal 14 al 16 marzo 2025 presso il Palazzo dei Congressi Kursaal e promette di essere una celebrazione straordinaria della magia, con la partecipazione di alcuni dei migliori illusionisti provenienti da tutto il mondo. Gran Gala al Teatro Nuovo di Dogana ed eventi itineranti in centro storico a Piazza Garibaldi e Titano nel pomeriggio di sabato. Durante i tre giorni di manifestazione, i partecipanti avranno l'opportunità di assistere a conferenze tenute da esperti del settore, dove potranno apprendere tecniche avanzate e scoprire segreti inediti. Inoltre, il Gran Gala della Magia, previsto per il 15 marzo al Teatro Nuovo di Dogana e presentato da Alexander, rappresenterà il culmine del festival, con esibizioni di artisti di fama internazionale e la partecipazione della giovane Magica Gilly, un'illusionista con sindrome di Down, che porterà un messaggio di inclusione e abbattimento delle barriere. L'evento è stato ideato e organizzato da Gabriele Merli, in arte Mago Gabriel e padre di Gilly con l'obiettivo di raccogliere fondi per l'AT 21, un'associazione dedicata alle problematiche relative alla sindrome di Down, fondata dallo stesso nel 1998. Il festival è patrocinato dalle Segreterie di Stato per il Turismo e per l'Istruzione e Cultura della Repubblica di San Marino. “Un evento importante che richiama turisti in territorio in un periodo di scarsa affluenza- ricorda Anna Chiara Sica Direttore Ufficio di Stato al Turismo- Un evento che porta il nome di San Marino in tutta Europa”. La manifestazione si articolerà in diverse giornate, con un programma ricco di eventi. Il primo giorno sarà dedicato all'apertura delle fiere magiche e alle conferenze, il secondo giorno continuerà con ulteriori conferenze e case magiche, mentre il Gala del 15 marzo, cuore pulsante della kermesse, offrirà uno spettacolo indimenticabile. Infine, il terzo giorno vedrà la conclusione delle conferenze. Il Festival non solo celebra la magia, ma si propone anche come un'importante piattaforma per la sensibilizzazione sociale, dimostrando come l'arte magica possa essere uno strumento potente per promuovere l'inclusione e combattere il bullismo. Con la presenza di artisti di grande talento e un team di esperti, il Festival Internazionale della Magia di San Marino si preannuncia come un evento da non perdere.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo

