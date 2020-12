Al via il Forum sulla fatturazione elettronica

L’Associazione Sammarinese per l’Informatica comunica che, sulla base della delibera Delibera n. 24 del 30 aprile 2020, avvierà l’apertura del forum di confronto sul progetto della fatturazione elettronica sammarinese. Il forum è rivolto alle società di software interessate a svolgere la funzione di intermediario, o di intermediario e conservatore. Per aderire è sufficiente manifestare il proprio interesse inviando una email a info@asi.sm. Obiettivo principale del confronto sarà la redazione di una prima regola tecnica da sottoporre al vaglio dell’Autorità ICT, da poco assegnataria delle funzioni di regolamentazione del mercato interno afferente all’informatica. Nello specifico ASI sfrutterà la grande opportunità di confronto disposta all’Art. 12 comma 1 lettera o) del Decreto Delegato 20 novembre 2020 n. 204. ASI fornirà tutto il supporto tecnico ad un progetto tanto importante quanto strategico per l’economia del Paese, che deve essere affrontato con le migliori competenze già disponibili tra le aziende sammarinesi. Si propone di attivare il confronto con gli operatori già dal prossimo lunedì 14 dicembre. ASI, come da prassi, si è già adoperata per chiedere la collaborazione delle altre associazioni di categoria nonché degli ordini professionali. Come per il progetto XBRL, ancora una volta ASI si è confermata l’unico soggetto sammarinese in grado di fungere da volano per la digitalizzazione del Paese, sviluppando nei fatti l’Agenda Digitale sammarinese. Pertanto rinnoviamo l’invito a tutte le aziende che possiedono almeno un core business legato all’ICT di aderire all’associazione per essere parte di un processo di trasformazione digitale del paese, o semplicemente per aggiornarsi sulle prossime evoluzioni ed opportunità.