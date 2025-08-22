Al via il meeting di Rimini, domenica 24 agosto l'intervento del Segretario agli Esteri di San Marino

Una serie di ospiti di calibro nazionale e internazionale caratterizzerà l’edizione 2025 del Meeting per l’Amicizia fra i popoli che da oggi, fino al 27 agosto prossimo si terrà presso la Fiera di Rimini. Non solo incontri su temi di pregnante attualità ma anche mostre di grande rilievo, esposizioni negli stand appartenenti ad enti pubblici e privati e una serie di spettacoli serali. Titolo dell’annuale edizione “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”.

Anche la Repubblica di San Marino, come da prassi consolidata dalle sue prime edizioni, partecipa a pieno titolo all’odierna edizione, attraverso numerosi contatti e incontri con Autorevoli rappresentanti istituzionali preventivamente concordati e funzionali allo sviluppo sociale, economico e politico della Repubblica.

Come di prassi è previsto un intervento istituzionale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, che si terrà domenica 24 agosto alle ore 17.00 nell’ambito del panel che, tra gli altri, vedrà la partecipazione del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri italiano, Antonio Tajani. (Auditorium isybank D3). Gli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi saranno presenti al Meeting nella giornata conclusiva di mercoledì 27 agosto partecipando all’incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

