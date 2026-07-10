Al via il pellegrinaggio da San Marino a La Verna: un cammino nel segno di San Francesco, della libertà e della fraternità

Al via il pellegrinaggio da San Marino a La Verna: un cammino nel segno di San Francesco, della libertà e della fraternità.

Ha preso il via ieri, 9 luglio 2026, il pellegrinaggio che ripercorre l'itinerario francescano San Marino – La Verna, un'iniziativa che si inserisce nel programma delle celebrazioni dedicate all'ottavo Centenario della morte di San Francesco d'Assisi (1226-2026), dal titolo "San Francesco e la Libertà: 800 anni di Pace, Fraternità e Custodia del Creato". Prima tappa del Pellegrinaggio: Sant’Agata Feltria. A intraprendere il cammino sono i pellegrini Gian Franco Ugolini, Terzo Zafferani, Antonio Capezzone e Walter Morolli, che percorreranno il tracciato francescano con tappe previste il 10 luglio da Sant'Agata Feltria alle Balze, da dove l'11 luglio raggiungeranno il gruppo dell'Azione Cattolica, guidato da S.E. Mons. Domenico Beneventi, Vescovo Diocesi San Marino Montefeltro, per proseguire insieme verso la Colonia San Marino di Chiusi della Verna, luogo di accoglienza e ristoro prima dell'ascesa al Santuario della Verna, dove sarà celebrata una Santa Messa. La Congregazione di Serravalle, in stretta sinergia con l'Associazione Granello di Senape, ha curato la gestione e la ristrutturazione della Colonia "Don Giuseppe Innocentini" presso il Santuario della Verna. La struttura offre ospitalità tutto l'anno a turisti, pellegrini e camminatori. Il Pellegrinaggio rappresenta un significativo momento di condivisione e spiritualità, contribuendo al tempo stesso alla valorizzazione del Cammino del Santo Marino, recentemente inserito nel Catalogo dei Cammini Religiosi Italiani. Un importante riconoscimento che si affianca all'inserimento del percorso tra i cammini giubilari del 2025, rafforzandone il valore ecclesiale e la visibilità a livello internazionale. Il Cammino del Santo Marino è inoltre parte del network internazionale Saint Francis' Ways, riconosciuto nel maggio 2025 dal Consiglio d'Europa quale Cammino Culturale, confermando il ruolo della Repubblica di San Marino all'interno della rete dei principali itinerari francescani europei. Secondo la tradizione, nel 1213 San Francesco attraversò il Monte Titano, benedicendo la comunità sammarinese e lasciando un messaggio di libertà, sobrietà e pace che continua a rappresentare un riferimento per la Repubblica di San Marino. Le celebrazioni dell'VIII Centenario intendono rileggere quel passaggio in chiave contemporanea, riaffermando il profondo legame tra i valori francescani e i principi identitari dello Stato sammarinese, in primis quello della libertà. Tutti gli eventi celebrativi godono del Patrocinio dalla Segreteria di Stato per il Turismo, che rinnova il proprio impegno nella promozione del turismo spirituale, con l’obiettivo di valorizzare la rete dei Cammini francescani e l’intero patrimonio storico e religioso della Repubblica di San Marino.

Comunicato stampa

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