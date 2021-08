Al via il percorso del 20° Congresso CSdL Dal prossimo 23 agosto iniziano le assemblee precongressuali per la discussione del documento di base e la elezione dei delegati

Al via il percorso del 20° Congresso CSdL.

È partito l'iter organizzativo che porterà allo svolgimento del 20° Congresso CSdL, in programma nei giorni 11 e 12 novembre 2021 presso il Palace Hotel di Serravalle, sul tema: "Il valore del lavoro". La Confederazione ha inviato una lettera a tutti gli iscritti per informarli delle tappe del percorso che porterà all'assise congressuale. Le assemblee precongressuali per la discussione del documento di base e per l’elezione dei delegati che parteciperanno ai Congressi di Federazione e al 20° Congresso Confederale, si svolgeranno nel periodo tra il 23 agosto e il 10 ottobre 2021. I Congressi di Federazione si terranno prima del Congresso Confederale, anch'essi presso il Palace Hotel, secondo il seguente calendario: Giovedì 21 ottobre Congresso FUCS (Costruzioni e Servizi); Sabato 23 ottobre Congresso FUPS (Pensionati); Lunedì 25 ottobre Congresso FUPI (Pubblico Impiego); Martedì 26 ottobre Congresso FULI (Industria e Artigianato). La circolare informa altresì le modalità di trasmissione agli iscritti del documento di base e del regolamento del 20° Congresso; in questa occasione è stata privilegiata la via telematica, con l'invio per e-mail e con la pubblicazione sul sito della Confederazione, con la possibilità comunque di richiedere il documento anche in formato cartaceo, telefonando alla Confederazione, ai numeri 0549 962060/962011. In ogni caso il documento di base e il regolamento congressuale sono scaricabili nella home page del sito www.csdl.sm, o sulla pagina Facebook della Confederazione "Cuore CSdL". Anche quest'anno il documento di base è un testo sintetico e non omnicomprensivo che tratta alcune delle tematiche sindacali, sociali ed economiche più importanti e attuali; come sempre è aperto ad integrazioni ed arricchimenti che potranno scaturire dal dibattito congressuale. Una volta approvato nei suoi contenuti definitivi dal 20° Congresso, lo stesso documento rappresenterà, unitamente alla risoluzione conclusiva, il programma progettuale della Confederazione del Lavoro per i prossimi anni.

c.s. CSdL

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: