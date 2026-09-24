Al via il progetto Scuole in campo dell'Unione Volontariato Protezione Civile di San Marino

Al via il progetto Scuole in campo dell'Unione Volontariato Protezione Civile di San Marino.

Sin dalla sua nascita, l’Unione delle Associazioni di Volontariato di protezione civile e dei Gruppi dei Castelli, aveva affiancato la Regione Marche nel progetto “SCUOLE IN CAMPO – Anch’io sono la Protezione Civile”. Adesso è la volta di San Marino. Dal 19 al 30 ottobre, presso il parcheggio e gli spazi antistanti il Tiro a Volo alla Ciarulla, in Via dei Giacinti, Serravalle, verrà allestito un vero e proprio campo di accoglienza in caso di terremoto o alluvioni. Ma nel momento in cui la popolazione perde tutto, non ha più un ricovero e nessun punto di riferimento, il campo della Protezione Civile (che in poche ore può essere attrezzato) è il primo rifugio in ogni evenienza emergenziale. Nel campo ci sono le tende per dormire, i letti, i bagni, la cucina, un ufficio per chiedere informazioni, un presidio medico, l’assistenza che può essere necessaria proprio nei primi momenti, che sono i più terribili. Il ritmo della vita che i volontari ripristinano in un campo manda un messaggio potente e immediato: nel momento della disperazione, lo Stato c’è. E aiuta tutti. Il progetto “SCUOLE IN CAMPO – Anch’io sono la Protezione Civile” è ancora più ambizioso perché si rivolge a bambini e ragazzi per insegnare loro come ciascuno di noi può essere fondamentale nella salvaguardia della propria e altrui incolumità. Il campo, infatti, si trasforma in una scuola, dove i Volontari fanno didattica e laboratori, eseguono dimostrazioni con le attrezzature antincendio e anti-alluvione, insegnano ai ragazzi come si comunica con una radio trasmittente e ne spiegano l’importanza; fanno vedere come si comportano i cani da ricerca e insegnano le buone pratiche di protezione civile in ogni momento della vita quotidiana. Per l’Unione Volontari Sammarinesi si tratta di un’altra sfida, soprattutto a livello organizzativo, perché un campo non è solo montaggio e smontaggio tende, ma anche allestimento di servizi e di norme di sicurezza. Inoltre, bisogna predisporre un calendario di attività per ragazzi e adulti, l’accoglienza di ospiti e autorità, turni di lavoro per molte centinaia di persone, con presidi anche pomeridiani e notturni, materiali tecnici e didattici, una regia che tiene tutto sotto controllo. È un’architettura complessa, sostenuta da un apparato progettuale e da una pianificazione integrata, per la quale l’Unione si avvale della preziosa collaborazione del Servizio Protezione Civile. Come ha già fatto San Marino negli anni addietro, questa volta saranno i Volontari dei Gruppi Comunali di Protezione Civile della Regione Marche, in particolare dell’Alto Montefeltro ad affiancarsi nell’organizzazione e nella conduzione del campo. I lavori sono appena cominciati.

C.s. - Unione delle Associazioni di Volontariato di protezione civile e dei Gruppi dei Castelli

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: