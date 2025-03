Al via il rilascio delle certificazioni elettroniche nella Pubblica Amministrazione

La Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) comunica l'avvio del rilascio delle prime certificazioni elettroniche con pieno valore giuridico e probatorio in conformità alle norme del “Testo Unico Innovativo delle disposizioni in materia di comunicazione telematica con l’Amministrazione e di accesso ai servizi in linea dell’Amministrazione” introdotte con il Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.51 e recentemente aggiornate con il Decreto Delegato 17 febbraio 2025 n.24 ratificato nell’ultima sessione del Consiglio Grande e Generale. Le certificazioni elettroniche attualmente disponibili sono quelle emesse dall'Unità Organizzativa (UO) Ufficio Attività Economiche e dall’UO Uffici Giudiziari del Tribunale e sono relative ad informazioni e dati soggetti a regime di pubblicità indifferenziata, quali la vigenza delle società, le autorizzazioni ad operare delle imprese, i protesti, i privilegi mobiliari e l’attestazione di inesistenza di procedure concorsuali. La certificazione elettronica viene rilasciata al richiedente tramite l’applicativo "IOL - Istanze OnLine" ed è sottoscritta digitalmente dall’Ufficio emittente mediante sigillo elettronico qualificato (e-seal) al fine di garantirne l’autenticità ed integrità; autenticità ed integrità che potranno essere verificate, fino alla scadenza dalla validità della certificazione medesima, per mezzo di apposito sistema informatico accessibile on line tramite il QR-CODE presente sul documento. L’applicativo "IOL - Istanze OnLine" è accessibile attraverso il Portale dei Servizi Online della Pubblica Amministrazione dal sito www.gov.sm. Si rammenta, inoltre, come attraverso il suddetto applicativo siano già stati digitalizzati procedimenti e procedure afferenti a differenti ambiti amministrativi tra cui: il reclutamento nel Settore Pubblico Allargato, la partecipazione ad iniziative formative di seconda formazione, la richiesta di contributi per eventi e manifestazioni nonché, di recente, il pagamento dei servizi on line della PA tramite SMAC Card. Ciò in un contesto di progressiva digitalizzazione che mira ad ottimizzare la gestione delle pratiche amministrative, riducendo i tempi di attesa ed aumentando la qualità dei servizi pubblici. Per consultare l’elenco completo delle istanze gestibili con l’applicativo "IOL - Istanze OnLine", si consiglia di accedere alla detta piattaforma, consultando la sezione “NUOVA”. Si sottolinea che rimane comunque attiva la possibilità di ritirare le certificazioni direttamente presso gli sportelli fisici degli Uffici, mantenendo così un canale di accesso tradizionale per coloro che necessitino della forma analogica del documento. “L’introduzione della certificazione elettronica rappresenta un ulteriore ampliamento delle funzionalità del Portale dei Servizi Online della Pubblica Amministrazione, rafforzando così l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel percorso di trasformazione digitale - afferma il Direttore della Funzione Pubblica Avv. Manuel Canti, precisando come - l’iniziativa rappresenti la fase iniziale di un più ampio ed articolato processo di digitalizzazione delle certificazioni che coinvolgerà in modo progressivo tutti gli Uffici della Pubblica Amministrazione.”

c.s. Direzione Generale della Funzione Pubblica