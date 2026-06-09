Al via il secondo ciclo di "Ginnastica all'Aria Aperta" al Parco Ausa di Dogana



Una iniziativa di prevenzione per promuovere l’attività fisica e combattere la sedentarietà

Prende avvio oggi il secondo ciclo di "Ginnastica all'Aria Aperta", l'iniziativa dell'Associazione Sammarinese Cuore Vita realizzata con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e con il sostegno dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino: un progetto che, al termine della prima edizione, ha confermato il valore della prevenzione attiva come strumento di benessere per tutta la comunità.

L’adesione alle “lezioni” tra aprile e maggio, infatti, è stata significativa, testimoniando quanto queste iniziative rispondano a un bisogno reale e sentito dalla popolazione, tanto da spingere gli organizzatori a realizzare subito un secondo ciclo di appuntamenti per consolidare quanto avviato e ampliare progressivamente il numero di persone raggiunte.

I nuovi appuntamenti si terranno ogni martedì e venerdì dal 9 al 30 giugno 2026, dalle 17:30 alle 18:30, al Parco Ausa di Dogana, sotto la guida del fisioterapista Alessandro. Le sessioni sono aperte a tutti, senza limiti di età, e rappresentano un'occasione concreta per avvicinarsi al movimento fisico in un contesto naturale, accessibile e conviviale.

L'attività si inserisce nell'ambito di un più ampio impegno volto a promuovere stili di vita sani e attivi nella comunità sammarinese, in linea con le indicazioni delle principali organizzazioni sanitarie internazionali, che raccomandano l'esercizio fisico regolare come strumento fondamentale di prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari, metaboliche e osteoarticolari. I benefici dell'attività motoria all'aperto interessano tutte le fasce d'età: dai più giovani, cui favorisce lo sviluppo posturale e la coordinazione, agli adulti e agli anziani, per i quali contribuisce al mantenimento della mobilità, dell'equilibrio e del benessere psicofisico complessivo.

"Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti con la prima edizione e felici di poter proseguire con questo secondo ciclo di lezioni -- dichiara il Presidente di Cuore Vita, Sanzio Giuseppe Castelli --. La partecipazione e l'entusiasmo dimostrati dai cittadini ci confermano che il movimento all'aria aperta, guidato da un professionista, è uno strumento prezioso per il benessere a tutte le età: fa bene al corpo, alla mente e alla socialità. Intendiamo proseguire queste attività anche in futuro, lavorando per individuare strutture idonee che possano accogliere i partecipanti nei mesi invernali o nelle giornate di maltempo, affinché il progetto possa diventare un appuntamento continuativo per la nostra comunità".

"Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di come il volontariato e le istituzioni sanitarie possano collaborare in modo sinergico per il bene della comunità -- afferma il Direttore Generale ISS, Claudio Vagnini --. L'ISS sostiene con convinzione queste attività perché la prevenzione è il pilastro su cui si fonda un sistema sanitario moderno ed efficiente: investire oggi nel benessere e nell'attività fisica dei cittadini significa ridurre domani il carico di patologie croniche e migliorare la qualità della vita a livello individuale e collettivo. Il contributo delle associazioni di volontariato come Cuore Vita è fondamentale e capace di integrare l'azione istituzionale con quella della società civile. È un modello di collaborazione che vogliamo valorizzare e sostenere".



Comunicato stampa

ISS

Cuore Vita









