Al via l’attività del Centro di aiuto allo studio di Portofranco San Marino

27 set 2025
Giovedì 2 ottobre, presso la Casa Terenzi di Domagnano, il Centro di aiuto allo studio di Portofranco San Marino torna ad accogliere bambini e ragazzi di Scuola Elementare, Media e Superiore. Grazie alla presenza di circa 80 volontari, fra docenti in attività e in pensione, professionisti e studenti universitari, Portofranco offre gratuitamente accoglienza e aiuto nello svolgimento dei compiti, nel recupero dei debiti formativi e delle conoscenze disciplinari. Molti dei ragazzi che frequentano Portofranco recuperano interesse per lo studio e capacità di impegno scolastico. La responsabilizzazione, la cura uno a uno, la preoccupazione educativa che anima tutti i volontari, sono alla base di un metodo che si è rivelato da subito efficace e premiato dai risultati. Nell’ultimo anno sono risultate molto interessanti e proficue le diverse esperienze di peer education(*) che hanno avuto come protagonisti studenti più grandi della Scuola Secondaria Superiore e Universitari i quali, sempre guidati da insegnanti, hanno affiancato nello studio i più giovani. Nell’esordio di questo anno sociale verrà proposto a tutti un incontro pubblico con a tema Adolescenza: quale sfida? Provocazione e opportunità per gli adulti di oggi, con relatore il Prof. Domenico Tallarico, Insegnante e Rettore della Fondazione del Sacro Cuore di Cesena (Lunedì 6 ottobre, ore 18.00, Sala Montelupo di Domagnano). Nel corso dell’anno verranno proposti anche momenti di incontro e uscite didattiche (la prossima a Firenze) finalizzati, oltre che alla acquisizione di conoscenze “sul campo”, al consolidamento delle relazioni sociali. Grande rilievo assume poi l’aggiornamento e la formazione dei volontari, esperienza già intrapresa nel marzo scorso. Nel tempo infatti è via via maturata nei volontari la consapevolezza del valore della gratuità nell’aiuto allo studio, ma anche della necessità che l’impegno, pur corroborato da forti motivazioni ideali e da matura, e spesso lunga, esperienza professionale, diventi sempre più qualificato e rispondente ai bisogni delle persone che si rivolgono a Portofranco. Come ormai di consueto, l’anno si concluderà con una festa finale. Portofranco San Marino indirizza un grazie speciale alla Giunta di Castello di Domagnano che mette a disposizione i locali in cui svolgere l’attività, alla SUMS per il sostegno economico e a tutti quanti, in varie forme e modi, offrono il proprio aiuto. Per contatti e informazioni si può consultare la pagina Facebook di Portofranco San Marino, oppure chiamare il numero 3668452170, oppure inviare una mail a portofrancorsm@gmail.com.

(*) La peer education (o educazione alla pari) è un metodo educativo che si fonda sulla trasmissione di conoscenze, esperienze e valori tra persone che appartengono allo stesso gruppo sociale, età o status (“i pari”). In questo approccio, i pari agiscono come facilitatori e modelli, promuovendo comportamenti più sani e l’acquisizione di nuove competenze, essendo spesso più credibili e vicini agli altri rispetto ai professionisti.

c.s. Portofranco San Marino 




