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Al via l’attività del Centro di aiuto allo studio di Portofranco San Marino

3 ott 2026
Al via l’attività del Centro di aiuto allo studio di Portofranco San Marino

Lunedì 5 ottobre, presso Casa Terenzi di Domagnano (Via G. Carducci, 11), il Centro di aiuto allo studio di Portofranco San Marino torna ad accogliere bambini e ragazzi di Scuola Elementare, Media e Superiore. Grazie alla disponibilità di una ottantina di volontari, fra insegnanti in attività e insegnanti in pensione, professionisti e studenti universitari, di persone che si occupano del trasporto per chi non dispone di mezzi propri, della segreteria e financo della preparazione delle merende, Portofranco offre gratuitamente accoglienza e aiuto nello svolgimento dei compiti, nel recupero dei debiti formativi e delle conoscenze disciplinari. Molti dei ragazzi che frequentano Portofranco ritrovano interesse per lo studio e capacità di impegno scolastico. La responsabilizzazione, le lezioni frontali uno a uno, la preoccupazione educativa che anima tutti i volontari, sono alla base di un metodo che si è rivelato da subito efficace e premiato dai risultati. Nel corso dell’anno verranno proposti anche momenti di incontro e uscite didattiche finalizzati, oltre che alla acquisizione di conoscenze “sul campo”, al consolidamento delle relazioni sociali. Grande rilievo assume poi l’aggiornamento e la formazione dei volontari, esperienza già intrapresa negli anni scorsi. Nel tempo infatti è via via maturata la consapevolezza del valore della gratuità nell’aiuto allo studio, ma anche della necessità che l’impegno, pur corroborato da forti motivazioni ideali e da qualificata, e spesso lunga, esperienza professionale, diventi sempre più rispondente ai bisogni dei giovani che si rivolgono a Portofranco. Portofranco San Marino rivolge un grazie speciale alla Giunta di Castello di Domagnano che mette a disposizione i locali in cui svolgere l’attività, alla Giunta di Castello di Borgo Maggiore che darà disponibilità di altri locali dal mese di gennaio, alla SUMS per il sostegno economico e a tutti quanti, in varie forme e modi, offrono il proprio aiuto. Per contatti e informazioni si può consultare la pagina Facebook di Portofranco San Marino, chiamare il numero +39 3668452170 oppure scrivere all'indirizzo: portofrancorsm@gmail.com

c.s. Portofranco San Marino





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