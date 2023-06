Al via l'operazione 'Mare Sicuro'

Ha preso il via lo scorso 17 giugno l’operazione estiva “Mare Sicuro” della Guardia Costiera che, fino al 17 settembre, vedrà ogni giorno 3000 donne e uomini del Corpo, oltre 400 mezzi navali e 16 mezzi aerei impegnati lungo gli 8.000 km di coste del nostro Paese, come pure sul Lago di Garda e sul Lago Maggiore, pronti a intervenire in caso di emergenze. Ma l’operazione Mare Sicuro, che vede intensificare lo sforzo operativo della Guardia Costiera in occasione della stagione estiva, non si rivolge solo a bagnanti e diportisti; con questa operazione viene incrementata anche l’attività ispettiva a tutela dell’ambiente e a garanzia del regolare utilizzo della fascia costiera; un’attività - quest’ultima - che ha portato, nella scorsa stagione estiva, a restituire alla fruizione dei cittadini oltre 160.000 metri quadrati di spiagge libere illecitamente occupate. “Il soccorso in mare” ha precisato il Comandante Generale, Ammiraglio Nicola Carlone, “rappresenta la nostra prima missione. Con l’operazione Mare Sicuro ci prefiggiamo lo scopo di salvaguardare tutti coloro che fruiscono delle nostre spiagge e dei nostri mari, garantendo ai milioni di turisti e residenti un’estate all’insegna di sicurezza e legalità”. Nel Compartimento marittimo di Rimini l’attività di controllo, che si estenderà per oltre 40 km di costa – dal limite nord del Comune di Cesenatico fino al confine con le Marche, segnato dal torrente Tavollo – vedrà impegnati circa 120 militari e sarà espletata attraverso una coordinata attività di sorveglianza, con l’impiego di pattuglie terrestri sulle spiagge e unità navali del Corpo in mare (n°5 battelli veloci, n°2 vedette di polizia marittima e n°1 vedetta “inaffondabile” per la ricerca e soccorso). Particolare attenzione sarà rivolta alla verifica dell’osservanza dei limiti di navigazione dei natanti in prossimità della costa e alla salvaguardia della fascia riservata alla balneazione, anche attraverso un maggior controllo rivolto ai presidi di sicurezza degli stabilimenti balneari. Un’attenta azione di vigilanza sarà condotta, altresì, per garantire la corretta fruizione del pubblico demanio marittimo e degli specchi acquei antistanti. Durante la scorsa stagione estiva nel Compartimento Marittimo di Rimini sono stati effettuati n. 69 interventi di ricerca e soccorso e sono state tratte in salvo 41 persone. Inoltre, sono stati effettuati n. 3330 controlli relativi alle unità da diporto e n. 4.920 controlli agli stabilimenti balneari e al demanio marittimo. Un’analisi dei dati sui soccorsi prestati negli ultimi anni conferma che la maggior parte delle emergenze in mare è correlata a situazioni di pericolo prevedibili e facilmente evitabili, come avarie al motore e navigazione con avverse condizioni meteo marine, per tale motivo la Guardia Costiera affianca all'attività operativa quella di informazione e prevenzione, essenziale per portare il cittadino a vivere il mare con prudenza, in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente. Anche quest’anno - a conferma del successo delle passate stagioni - i diportisti potranno contare sul rilascio del “Bollino Blu” (lo scorso anno ne sono stati rilasciati n. 166), che eviterà inutili duplicazioni nei controlli sulle unità, favorendo il principio di “autotutela” ai fini della sicurezza. Da ultimo, si ricorda a tutti gli utenti del mare di consultare sempre le ordinanze di sicurezza emanate a livello locale e che la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Rimini opera 24h su 24h, 7 giorni su 7, e può essere contattata telefonicamente attraverso il "NUMERO BLU" 1530 oppure al numero 0541/50121.

cs Guardia Costiera