Al via l’ottava edizione del concorso letterario “scritti da ridere”

Al via l’ottava edizione del concorso letterario “scritti da ridere”.

L’Associazione Locomotiva è lieta di indire la quarta edizione del concorso di scrittura comica “SCRITTI DA RIDERE”. L’obiettivo è quello di scoprire, valorizzare e promuovere nuovi talenti della scrittura comica, sia in prosa che in versi, provenienti da tutta la penisola, con una particolare attenzione agli autori esordienti e all’originalità tematica ed espressiva. La novità di questa edizione è la creazione della sezione Poesia umoristica. Il concorso è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri che, alla scadenza del bando, abbiano compiuto il 18° anno di età. La partecipazione è gratuita. Il tema è libero. Le opere devono risultare inedite e presentare una lunghezza massima di 6000 battute spazi inclusi (sezione Narrativa) o 100 versi (sezione Poesia). I testi devono essere inviati entro il 26 gennaio 2025 all’indirizzo mail: scrittilocomotiva@gmail.com La preselezione verrà svolta da un comitato di lettura appositamente nominato dall’Associazione. I criteri adottati saranno la qualità letteraria ed espressiva dello scritto e l’originalità del contenuto. La valutazione delle sei opere finaliste (tre per la sezione Narrativa e tre per la sezione Poesia) spetterà a una giuria di esperti del settore nominata dall’Associazione, che decreterà il racconto e la poesia vincenti. La premiazione del concorso sia per la sezione narrativa che poesia avverrà venerdì 14 marzo 2025 presso la sala Montelupo di Domagnano e nell’occasione ci sarà uno spettacolo comico con un artista poeta e cabarettista. Ai vincitori verrà consegnata una targa e un premio in denaro di 150,00 €. Per consultare il bando completo e per ulteriori informazioni scrivete a scrittilocomotiva@gmail.com e seguite il sito e i canali social della Locomotiva. https://www.locomotiva.org/ https://www.facebook.com/locomotivasanmarino https://www.facebook.com/scrittidaridere

cs Associazione Culturale Locomotiva

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: