Al via la 25esima edizione di Giornate Medioevali.

Sipario alzato sul palcoscenico di Giornate Medioevali – 1462 Il Patto, l’attesissimo evento dell’estate sammarinese 2022 che, da questo pomeriggio e per l’intero fine settimana, guiderà i visitatori in un percorso rievocativo e immersivo attraverso il fascino del lontano XV° secolo. A inaugurare la kermesse storica, il Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini, il Direttore dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica e Massimo Andreoli - Presidente del Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche - tra gli organizzatori dell’evento. Accompagnato da figuranti e rievocatori, il corteo ha raggiunto la Cava dei Balestrieri attraversando le contrade del centro storico. Al via quindi la quattro giorni di spettacoli che spazieranno dalle arti performative alla musica, dal teatro di figura a quello fisico, dalle performance itineranti ai grandi show fissi nelle principali piazze e vie del centro storico piene di artisti coinvolgendo grandi e piccoli in un festival di storia a cielo aperto nella magica cornice della più antica Repubblica al mondo. Il Direttore Francini con il taglio del nastro ha dichiarato ufficialmente aperta la manifestazione e dato il benvenuto a San Marino ai molti visitatori presenti.

Tutte le attività previste sono a ingresso gratuito.

Gli orari di inizio e fine delle attività sono i seguenti:

Giovedì 28 luglio dalle ore 16.00 alle ore 00.30

Venerdì 29 luglio dalle ore 16.00 alle ore 00.30

Sabato 30 luglio dalle ore 10.30 alle ore 00.30

Domenica 31 luglio dalle ore 10.30 alle ore 00.30

Per restare aggiornati sul programma sono a disposizione

il sito web dedicato https://www.giornatemedioevali.com e le pagine ufficiali sulle piattaforme social https://www.facebook.com/GiornateMedioevaliSanMarino https://www.instagram.com/giornatemedioevalisanmarino/

Cs - Bart Comunicazione e Marketing e Dipartimento Turismo e Cultura Repubblica di San Marino

