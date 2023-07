Al via la 41esima edizione dei soggiorni culturali

Si è aperta questa mattina presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria Superiore la 41^ edizione dei Soggiorni Culturali che si terranno fino al prossimo 28 luglio. In mattinata, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha dato il benvenuto ad oltre 30 ragazzi, giunti in Repubblica da Stati Uniti, Argentina, Francia e Italia. Nelle prossime tre settimane, i giovani sammarinesi alterneranno lezioni, attività e laboratori, oltre all’approfondita conoscenza del territorio, beneficiando altresì di momenti ludici e ricreativi. Nel corso delle lezioni che i ragazzi frequenteranno ogni mattina, ampio spazio è dato alla migliore conoscenza della lingua italiana; un approfondimento, da parte dei funzionari del Dipartimento Affari Esteri verrà inoltre fornito sulle attività prevalenti di politica estera, con riguardo alle principali sfide ed emergenze in corso. Potenziato altresì il numero dei ragazzi meritevoli che potranno accedere ai lavori della prossima edizione della Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all’estero, in considerazione del suo 50esimo anniversario; questa edizione dei soggiorni selezionerà infatti ben otto ragazzi ai quali sarà offerta tale opportunità formativa. Il Segretario di Stato ha richiamato l’opportunità di saldare il legame dei più giovani concittadini con il Paese d’origine, sostenendo la validità del progetto culturale che, nel corso dei decenni, ha favorito la migliore conoscenza delle proprie radici, attivato collegamenti e scambi utili anche per la promozione e lo sviluppo di future prospettive anche in ambito professionale. Richiamata anche la volontà di mantenere vivo il rapporto fra i cittadini al di là dei propri confini nazionali, offrendo loro opportunità di intessere nuovi legami di vita, di amicizia, di studio, oltre al rapporto con le proprie famiglie d’origine. A tal riguardo, è preciso intendimento del Segretario di Stato Beccari potenziare anche il contatto diretto con le Comunità residenti all’estero attraverso l’intensa rete di visite effettuate, dalle quali sono sorte ulteriori opportunità di collaborazione e prospettive sinergiche di sviluppo dei cittadini sammarinesi all’interno e fuori dai propri confini. Il prossimo 20 luglio i partecipanti saranno poi accolti a Palazzo Pubblico in Udienza Ufficiale delle Loro Eccellenze Alessandro Scarano e Adele Tonnini.

cs Segreteria Esteri