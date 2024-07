Al via la 42esima edizione dei soggiorni culturali

Presso la Sala Joe Cassar di Borgo Maggiore, è stata aperta oggi dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, la 42^ edizione dei Soggiorni Culturali, che si terranno fino al prossimo 28 luglio. A portare il proprio saluto di benvenuto sono stati anche il Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Barbara Bollini, e il Presidente della Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero, Otello Pedini, il quale ha fatto pervenire una lettera cui è stata data lettura. Sono giunti in Repubblica oltre 30 ragazzi, provenienti dai quattro anelli: argentino, francofono, italiano e statunitense. Nelle prossime tre settimane, i giovani sammarinesi alterneranno lezioni, attività e laboratori, oltre ad approfondire la conoscenza del territorio, beneficiando altresì di momenti ludici, ricreativi e sportivi. Ampio spazio nel corso delle lezioni mattutine verrà dato al migliore apprendimento della lingua italiana, nonché all’illustrazione della storia sammarinese e delle sue istituzioni; a succedersi in cattedra saranno funzionari del Dipartimento Affari Esteri, docenti, ed esperti per materia. In queste giornate, i giovani sammarinesi avranno occasione per presentarsi, per raccontare il proprio vissuto e le proprie aspirazioni, avendo altresì l’opportunità di essere ospitati da due comunità dell’Emilia Romagna, rispettivamente della Collettività Sammarinese dell’Emilia e dell’Associazione tra cittadini sammarinesi di Rimini-Gente del Titano, per rinsaldare ulteriormente il legame fra i concittadini dentro e fuori territorio. Il Segretario di Stato Beccari ha infatti richiamato l’importanza di mantenere vivo il rapporto fra i cittadini che si trovano al di fuori dei confini, e l’attualità della formula dei Soggiorni Culturali, che mantengono vivo e promuovono ulteriormente lo stretto legame con il Paese d’origine. Previsti nelle prossime settimane l’approfondita conoscenza delle radici, nonché collegamenti e scambi utili anche per la promozione e lo sviluppo di prospettive in ambito lavorativo. Anche quest’anno, al termine dell’edizione, verranno nominati 4 ragazzi meritevoli, che potranno accedere di diritto ai lavori della 51^ edizione della Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all’estero, in calendario per il prossimo mese di ottobre. Nell’ultima settimana i ragazzi avranno l’occasione di essere al centro delle riprese di un cortometraggio denominato “Julian” che tratta il tema dell’emigrazione e mette al centro un giovane sammarinese residente all’estero. Il prossimo 16 luglio i partecipanti saranno accolti a Palazzo Pubblico in Udienza Ufficiale dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni.

cs SdS Esteri

