Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Lunedì 4 novembre prenderà ufficialmente avvio la nuova campagna per la vaccinazione antinfluenzale promossa dall’Istituto per la Sicurezza Sociale in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Sanitario e Socio Sanitario. Il vaccino di quest’anno, che fornisce immunità per tutti e quattro i ceppi virali influenzali (tetravalente), sarà disponibile presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e l’Ufficio Vaccinazioni. L’ISS ha già svolto la scorsa settimana un primo momento formativo rivolto al personale interno, durante il quale gli operatori sanitari hanno già effettuato la vaccinazione. Il virus influenzale ha già fatto la sua comparsa in Italia, per cui è fortemente raccomandata la vaccinazione agli ultra 65enni, ai bambini di età superiore ai 6 mesi e ai soggetti affetti da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio, dell’apparato cardiocircolatorio, di diabete mellito e altre malattie metaboliche, malattie renali con insufficienza renale, malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, tumori, malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale, patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici, malattie neuromuscolari, patologie croniche del fegato e anche per i familiari e contatti di persone ad alto rischio. Rispetto alla stagione 2018-2019, quando sono stati registrati oltre 1.300 casi di influenza, quest’anno l’ISS ha acquistato 4mila vaccini, con un aumento di circa 1.100 dosi rispetto all’anno scorso. Ai medici di medicina generale è già stato fornito l’elenco degli assistiti over 65 anni o affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), per raccomandare fortemente la vaccinazione. Per gli assistiti con problemi respiratori quest’anno sarà possibile effettuare in contemporanea anche il vaccino anti-pneumococcico. I dati a disposizione evidenziano un trend di vaccinazioni in aumento di circa il 40% rispetto alla stagione precedente. Per maggiori informazioni si può contattare l’Ufficio Vaccinazioni al numero 0549 994338 oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: ufficio.vaccinazioni@iss.sm.