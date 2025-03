Al via la collaborazione tra Erba Vita e Banco Farmaceutico L’azienda sammarinese, specializzata nella realizzazione di integratori alimentari, dona i primi 500 prodotti alla fondazione che li distribuirà ai più bisognosi, su tutto il territorio nazionale.

Sono circa 500 i prodotti che Erba Vita, l’azienda di Valpharma Group specializzata nella realizzazione di integratori alimentari, ha donato in questi giorni alla Fondazione Banco Farmaceutico. Si tratta di vitamine, prodotti stagionali, tonici ed energetici e integratori per il sistema cardiovascolare. Il primo bancale elargito dall’azienda di Chiesanuova è stato spedito lo scorso 13 marzo e consegnato al referente per le donazioni aziendali del Banco Farmaceutico che, in base al fabbisogno delle associazioni affiliate, lo distribuirà alle persone più bisognose, non solo sul territorio sammarinese, ma anche su quello italiano. Erba Vita ha creato, a partire da questa occasione, un flusso di distribuzione interno, dove i prodotti non più vendibili (per esempio per aggiornamenti della grafica o perché resi) ma perfettamente utilizzabili, verranno periodicamente proposti al Banco Farmaceutico per una donazione. “Il benessere della persona è al centro del lavoro quotidiano del nostro staff”, evidenzia Edoardo Locatelli, General Manager di Erba Vita, “per questo è stato naturale aderire ad un’iniziativa lodevole, come quella del Banco Farmaceutico”. L’attività del Banco Farmaceutico di San Marino, che ha il suo apice nelle giornate di raccolta del farmaco, ogni anno nel mese di febbraio, si inserisce nella collaborazione con tre farmacie pubbliche e sotto l'alto patrocinio dei Capitani Reggenti e del Congresso di Stato. “Le farmacie aderenti raggiungono ogni anno record di raccolta ragguardevoli e i farmaci donati sono distribuiti alla Caritas San Marino- Montefeltro”. Sottolinea Marina Corsi, dirigente medico e referente del Banco Farmaceutico per San Marino. “In relazione a questo gesto, si pongono le donazioni aziendali, che in Italia si protraggono per tutto l'anno e qui si inseriscono, per la prima volta nel nostro territorio, Erba Vita e il gruppo Valpharma che, con questo accordo, si mettono in rete direttamente con il Banco Farmaceutico”.

c.s. Valpharma Group

