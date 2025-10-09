Al via la nuova stagione teatrale all’Auditorium Little Tony di Serravalle

L’Auditorium Little Tony di Serravalle dà il via alla nuova stagione teatrale 2025/2026, con un cartellone ricco di sorprese e appuntamenti per tutte le età. La grande novità di quest’anno è la possibilità di acquistare i biglietti direttamente online sul sito ufficiale (www.auditoriumlittletony.org), evitando le file al botteghino e scegliendo comodamente i posti a sedere. Tra i punti di forza del nuovo programma spicca la rassegna “Piccoli Sguardi”, pensata per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni e per le loro famiglie. Ogni spettacolo di questa serie offre un’esperienza a misura di bambino, in cui il teatro si fa meraviglia, gioco e scoperta, accompagnando i piccoli spettatori in un viaggio tra fantasia ed emozioni. Gli appuntamenti di Piccoli Sguardi si terranno tutte le domeniche pomeriggio alle ore 16:30 presso la Sala Polivalente “Little Tony” di Serravalle.

Ad inaugurare la rassegna sarà lo spettacolo “Fiabe in soffitta”, in programma domenica 12 ottobre alle ore 16:30 presso l’Auditorium Little Tony. Si tratta di una rappresentazione coinvolgente e piena di sorprese a cura della compagnia On The Fly Theatre, dove il confine tra palco e platea si fa sottile e i bambini stessi diventano parte della storia. Seguendo i giovani protagonisti Alice e Andrea nell’esplorazione della soffitta dei nonni, il pubblico scoprirà come anche semplici oggetti dimenticati possano nascondere un passato avventuroso. Tra bauli polverosi, quadri misteriosi e colpi di scena, le fiabe prenderanno vita... e chissà se i nostri piccoli eroi impareranno ad apprezzare di più i loro nonni! La partecipazione a Fiabe in soffitta prevede un biglietto unico dal costo simbolico di 6 euro. Inoltre, tutti i piccoli spettatori riceveranno una sorpresa speciale al termine dello spettacolo, grazie alla collaborazione con Coolthings.

La programmazione dell’Auditorium Little Tony non si rivolge solo ai bambini. Nelle prossime settimane sono previsti anche spettacoli dedicati al pubblico adulto – tra cui commedie dialettali, musica dal vivo e teatro comico – che andranno a comporre un’offerta culturale eterogenea.

In particolare, domenica 19 ottobre alle ore 21:00 andrà in scena “Sabbie Mobili – una serata per ASSPIC”: un’intensa pièce sul tema della memoria, scritto da Bianca Nannini e Sara Cigarini e diretta dal regista sammarinese Fabrizio Raggi. Questo spettacolo affronta con sensibilità il tema della demenza ed è realizzato in collaborazione con l’Associazione ASSPIC, impegnata nel sostegno ai pazienti affetti da patologie neurodegenerative.

Info e contatti - Tutti i dettagli sul calendario degli spettacoli e la prevendita dei biglietti sono disponibili online sul sito www.auditoriumlittletony.org. L’Auditorium Little Tony di Serravalle – intitolato al celebre cantante sammarinese – è una sala polivalente di proprietà della Giunta di Castello di Serravalle (RSM) ed è gestito dall’Associazione Volontari Civici nei Castelli (Vo.Ci.), con l’obiettivo di promuovere la cultura e lo spettacolo dal vivo nel territorio. Visitate il sito e assicuratevi fin da ora un posto per sognare a teatro!



