Al via la partnership tra La Settimana Arte Cinema e Industria e Valpharma Group.

Nuova partnership tra La Settima Arte - Cinema e Industria e Valpharma Group. In occasione della terza edizione - che si terrà a Rimini dall’1 al 3 ottobre 2021 - viene istituito un riconoscimento per sostenere l’impegno di giovani imprenditrici e/o professioniste operanti nell’industria e nei mestieri del cinema, uno dei settori più colpiti dalla crisi pandemica. Il riconoscimento “Valpharma per il cinema” è dedicato alla memoria del dottor Roberto Valducci, noto imprenditore fondatore del gruppo dell’industria farmaceutica Valpharma, che si è contraddistinto per doti professionali, per carisma ed impegno in ambito sociale e culturale: questo riconoscimento intende sostenere il lavoro femminile in ambito cinematografico e vuole promuovere una seria ed accorata riflessione, mirata a valorizzare la competenza e la professionalità delle donne nel mondo del lavoro. Il riconoscimento, del valore di 1.500 euro, è indirizzato alle donne che lavorano nelle seguenti categorie: produzione, distribuzione, mestieri tecnico-artistici (in particolare le aree: scenografia, costume, make-up, effetti speciali, effetti visivi). “La Settima Arte Cinema e Industria – spiegano gli organizzatori della manifestazione – si pone l’intento di promuovere i valori e la cultura di questo comparto. Nasce come progetto di unità territoriale e vede il coinvolgimento di vari partner e di aziende di vari settori che credono nell’importanza di condividere un percorso di crescita e sviluppo culturale della Romagna. Riteniamo che questo riconoscimento si inserisca in modo significativo nel nostro percorso, in particolare in un momento così delicato per il settore ed i suoi professionisti”. “Questo premio rappresenta la sintesi perfetta tra passioni e valori della nostra famiglia: l’arte, la cultura, ma anche l’inclusione sociale e la vicinanza al mondo femminile. Mio padre amava le donne, il loro carisma, la loro sensibilità e la professionalità sul posto di lavoro. Passioni e valori che mi ha trasmesso e che fanno parte del mio operare quotidiano. Non è un caso che nel nostro Gruppo il 58% delle persone impiegate siano donne – dichiara Alessia Valducci, Chairwoman del Gruppo Valpharma – Il premio, che grazie alla sensibilità degli organizzatori de La Settima Arte Cinema e Industria è stato possibile progettare, esprime la nostra attenzione e vicinanza ad un evento del territorio e allo stesso tempo lancia un messaggio dal respiro internazionale, proprio come le nostre aziende, rivolto alla necessità di offrire pari opportunità e tutele alle donne. Abbiamo piena fiducia nelle loro capacità e vogliamo metterle in luce. Credo che partecipare a questo premio, al di là della vittoria, sia un gesto concreto per far sentire la propria voce, per presentare il proprio talento, sono sicura e felice possa rappresentare una opportunità in più per giovani professioniste”. Possono partecipare le professioniste nate entro l’anno 1981 che, al momento alla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al bando, lavorino nell’industria del cinema. Il premio verrà attribuito da una giuria di esperti. È necessario spedire ENTRO IL 31 AGOSTO alla mail segreteria@lasettimarte.it la propria candidatura come da regolamento consultabile su www.lasettimarte.it e www.erbavita.com La cerimonia di premiazione avverrà il 3 ottobre 2021, al Teatro Galli di Rimini, in occasione della cerimonia di chiusura della terza edizione de La Settima Arte Cinema e Industria. La Settima Arte Cinema e Industria è organizzata da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor, Università degli Studi di Bologna - Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita di Rimini, in collaborazione con il Comune di Rimini. Ha il patrocinio di Anica, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Provincia di Rimini, Regione Emilia Romagna, SIAE, Visit Romagna.

c.s. La Settima Arte Cinema e Industria e Erba Vita

