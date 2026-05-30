Al via la petizione per la revisione del progetto “Ampliamento Fiera Ovest 2025”

Parte ufficialmente la raccolta firme per chiedere la revisione del progetto “Ampliamento Fiera Ovest 2025”, promosso attorno al polo fieristico di Rimini. Un’iniziativa nata dalla crescente preoccupazione di cittadini, residenti e lavoratori che denunciano una situazione considerata ormai insostenibile sotto il profilo della viabilità, della vivibilità urbana e dell’impatto sul territorio.

Il Comitato “Osservatorio Ampliamento Fiera – Comitato per la Vivibilità Rimini” lancia un appello diretto alla cittadinanza affinché partecipi attivamente alla raccolta firme.

Secondo il Comitato, il progetto aggrava una condizione già oggi fortemente critica: traffico congestionato durante gli eventi fieristici, lunghi tempi di percorrenza, quartieri bloccati, aumento delle emissioni, consumo di suolo e una pressione crescente sulla qualità della vita dei residenti.

“La sensazione di molti cittadini è chiara: Rimini sta arrivando a un limite.

Sempre più persone organizzano la propria giornata controllando il calendario fieristico, rinunciano a spostarsi, evitano certe zone della città o restano bloccate per ore nel traffico. Questa non può diventare la normalità.”

La petizione chiede:

che il progetto non venga approvato nella forma attualmente proposta, la cupola non ci sta né a ovest, né a est, né a sud;

una revisione complessiva dell’opera;

una nuova valutazione trasparente del reale interesse pubblico;

la verifica di soluzioni alternative meno impattanti;

la sospensione dell’iter autorizzativo fino al completamento delle verifiche richieste;

l’apertura di un confronto pubblico reale con cittadini, tecnici e professionisti.

Nel documento vengono inoltre evidenziate criticità ambientali, infrastrutturali e territoriali già presenti nell’area interessata, definite incompatibili con un ulteriore incremento dei flussi e delle edificazioni previste.

Per il Comitato, il tema riguarda l’intera città e non soltanto le aree limitrofe alla Fiera.

“Qui non si sta dibattendo soltanto di una struttura.

Si sta discutendo del tempo delle persone, della salute, della libertà di muoversi, del futuro urbanistico di Rimini e della possibilità di continuare a vivere questa città senza sentirsi soffocati.”

I punti di raccolta firme saranno ogni martedì e ogni giovedì dalle 19 alle 20 presso la sala parrocchiale di San Martino in Riparotta. Eventuali altre date saranno comunicate sulla nostra pagina Facebook Osservatorio Ampliamento Fiera.

Altrimenti online al seguente link: https://bit.ly/4tYLCsZ o al qr code allegato.

Il Comitato invita tutti i cittadini a firmare. Perché non si decide il futuro di Rimini senza i riminesi.

Ricordiamo che tutte le comunicazioni, informazioni e prese di posizione ufficiali dell’Osservatorio Ampliamento Fiera sono valide esclusivamente se pubblicate attraverso i nostri canali ufficiali, in particolare la pagina Facebook dell’Osservatorio

c.s. Comitato “Osservatorio Ampliamento Fiera – Comitato per la Vivibilità Rimini”







