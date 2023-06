Al via la V edizione del Green Festival San Marino

Sabato 24 e domenica 25 giugno, a San Marino, nella Sala Polivalente nell'area dell'ex Tiro a volo di Murata, si terrà la V edizione del Green Festival San Marino, quest’anno inserito nell’articolato itinerario del Green Festival Montefeltro che cuce insieme 3 provincie, due regioni e due stati. Il titolo del festival è perentorio: NON SPRECARE. Spreco declinato nei suoi diversi, ma sempre terribili aspetti: spreco del cibo e dell’acqua, degli oggetti, del territorio, ma anche del tempo e della stessa vita. A parlarne saranno relatori con le svariate competenze: da Elisabetta Garuti dell’Ass. Papa Giovanni XXIII al Presidente di Slow Medicine Andrea Gardini, dal Team di Andrea Segrè di Spreco Zero allo psichiatra Leonardo Montecchi, per nominarne alcuni. A detta degli organizzatori, sarà un festival atipico dove conteranno le persone e i contenuti. “Lo abbiamo battezzato antifestival perché per limiti di risorse e quindi per necessità, sarà spogliato di quegli orpelli e lustrini e nomi altisonanti che caratterizzano e decretato il "successo" di un qualsiasi festival, anche di quelli che vorrebbero far cultura oltre ai numeri. – dice Gabriele Geminiani, uno degli organizzatori -Quando siamo nati, nel nostro piccolo manifesto programmatico fra le altre cose, ci definivamo “festival di prossimità”. Volevamo cioè essere un progetto che creasse vicinanza, non solo fisica, per quella ci sono le sagre o i raduni intorno a guru e celebrità, ma connessioni umane in un’atmosfera costruita sulla singola persona. Per l’occasione ci saranno amici artisti, pubblicitari, fotografi, e chiunque sarà con noi in questo weekend farà parte di un gruppo di ascolto, di confronto e di lavoro che porterà alla stesura di un manifesto dal titolo NON SPRECARE. Manifesto che ognuno di noi porterà con sé e che cercheremo di far viaggiare il più possibile” conclude un entusiasta Geminiani, che di arte e creatività ha fatto da sempre la bandiera delle sue iniziative e di quelle del festival.

cs Green Festival

