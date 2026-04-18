Al via la XIX edizione del mese dantesco

Al via la XIX edizione del mese dantesco.

Anche nel 2026 la Repubblica di San Marino rinnova uno dei suoi appuntamenti culturali più significativi: il Mese Dantesco, rassegna promossa dall’Associazione Sammarinese Dante Alighieri. Giunto alla sua XIX edizione, il Mese Dantesco si conferma come un laboratorio culturale di alto profilo, capace di coniugare rigore scientifico e apertura interdisciplinare, coinvolgendo studiosi, docenti, artisti e studenti in un dialogo continuo tra tradizione e interpretazione. Realizzata in collaborazione con l’Istituto Musicale Sammarinese e la Scuola Superiore, e con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura, dell’Ambasciata d'Italia a San Marino e della Commissione Nazionale Sammarinese per l'UNESCO, l’edizione 2026 propone un percorso che si sviluppa tra aprile e maggio, arricchito da una significativa integrazione tra parola, musica e arti visive. Elemento distintivo di quest’anno è il riferimento all’ottavo centenario francescano, che attraversa il programma e offre una chiave di lettura particolarmente suggestiva del pensiero dantesco, in relazione alla figura e alla spiritualità di san Francesco. Il ciclo di incontri prenderà avvio mercoledì 22 aprile alle ore 17.30 presso il Teatro Titano con An die Natur, un percorso tra musica e sensibilità francescana guidato da Nicola Giaquinto, con la partecipazione di docenti e allievi dell’Istituto Musicale Sammarinese e della Scuola Superiore. Seguiranno, presso la Sala Batoni del Museo di Stato, gli appuntamenti del 6 maggio, con Meris Monti e Paolo Valentini (Di questa costa… nacque al mondo un sole), dedicato alla figura di san Francesco tra Dante e la tradizione artistica, e del 13 maggio, con Maurizio Gobbi (Così nel mio parlar vogl’esser aspro), dedicato ai poeti “volgari” dell’età dantesca. Protagonista assoluto di questa edizione sarà Giuseppe Fanfani, artista e studioso di Dante, figura di rara completezza nel panorama culturale contemporaneo. La sua presenza costituisce il vero baricentro della manifestazione: da un lato autore della mostra Anime Prave, dall’altro relatore dell’incontro conclusivo del ciclo. La mostra, allestita presso il Museo di Stato dal 21 maggio al 7 luglio, presenterà un ciclo di opere pittoriche dedicate all’Inferno dantesco, nate da un approfondito lavoro di esegesi del testo. Le immagini di Fanfani non sono semplici interpretazioni artistiche, ma vere e proprie traduzioni visive della parola dantesca, capaci di restituirne la forza drammatica, la tensione morale e la densità simbolica. La presentazione inaugurale, prevista per mercoledì 20 maggio alle ore 17.30 presso la Sala Batoni, sarà affidata a suor Maria Gloria Riva, che offrirà una lettura teologica e iconografica dell’opera, contribuendo a mettere in luce la profondità spirituale del progetto. A suggello del percorso, mercoledì 27 maggio, lo stesso Giuseppe Fanfani interverrà come relatore con la conferenza Io fui di Montefeltro, io son Bonconte, dedicata al tema del pentimento e del perdono nel V canto del Purgatorio: un’occasione preziosa per cogliere, nella sua duplice veste di artista e interprete, l’unità tra pensiero, parola e immagine. Il Mese Dantesco 2026 si conferma così non solo come una rassegna di incontri, ma come un progetto culturale organico, capace di offrire al pubblico un’esperienza articolata e coinvolgente, nella quale la lezione di Dante continua a parlare al presente attraverso linguaggi diversi e complementari. L’Associazione Dante Alighieri ringrazia la Società Unione Mutuo Soccorso per il sostegno assicurato e invita la cittadinanza a partecipare. Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

Comunicato stampa

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