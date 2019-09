Al via la XXI Rassegna Musicale d’Autunno

Sarà un avvio di grande impatto per la XXI Rassegna Musicale d’Autunno. Primo, perché si andrà a sperimentare come sala da concerto il Ridotto del Teatro, uno spazio intimo, acusticamente eccellente e poco utilizzato. Inoltre, perché ad aprire la Rassegna sarà il chitarrista Andrea De Vitis, considerato uno degli artisti più interessanti del panorama musicale italiano e internazionale. Ma come sempre, la stagione concertistica sammarinese avrà una struttura multidisciplinare, che si differenzierà attraverso appuntamenti di musica classica, romantica, ma anche moderna, latino americana, jazz e perfino tango. Il tutto, organizzato in alcune delle più significative location del centro storico: dal Ridotto del Teatro, al Teatro Titano, alla Galleria Carisp, alla Basilica del Santo. L’esperienza nella qualità e nella ricchezza della locandina è ormai consolidata dalla competenza maturata in tante edizioni, in cui sono stati eseguiti circa 170 concerti, dove sono stati invitati migliaia di musicisti di fama e di talento, con un gradimento del pubblico in continua crescita. È questa serie di elementi che ha segnato la “fortuna” della Rassegna Musicale d’Autunno. Sempre uguale a se stessa nella continuità, ma sempre nuova nelle proposte e nelle sorprese, tanto da configurarsi come il must degli appuntamenti culturali dell’ultima parte dell’anno. Ecco un piccolo anticipo sulla locandina delle prossime settimane. "Concerti al Ridotto" 6 ottobre - ore 17:30 Andrea De Vitis (Chitarra) - Ingresso, 10 euro 13 ottobre - ore 17:30 - Marco Coppi e Stefano Malferrari (Duo Flauto Pianoforte) - Ingresso, 10 euro 20 ottobre - ore 17:30 - Marcello Mazzoni (Pianoforte) - Ingresso, 10 euro 27 ottobre - Teatro Titano - ore 16:30 - Orchestra Camerata del Titano, dirige Augusto Ciavatta - Ingresso, 10 euro 3 novembre - Basilica del Santo - ore 16:30 - Enrico Viccardi - Michele Santi (Tromba e organo) - Ingresso libero "Concerti in Galleria" 10 novembre - ore 16:30 - Michele Paolino e Davide DI Ienno (Duo Sax e Chitarra) - Ingresso libero 17 novembre - ore 16:30 - Sergio Scappini (Fisarmonica) - Ingresso libero 24 novembre - ore 16:30 Jessica Gabriele e Agnese Contadini (Duo Flauto e Arpa) - Ingresso libero 1 dicembre - ore 16:30 -Silvio Zalambani & Grupo Candombe (Sax, violino e pianoforte) - Ingresso libero, La Rassegna Musicale d’autunno è organizzata dalla Camerata del Titano, Direttore artistico il Maestro Augusto Ciavatta; è promossa dalla Cassa di Risparmio Spa, con il sostegno della SUMS e con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura.

