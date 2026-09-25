Al via la XXXIIª Mostra Micologica del Titano

Ritorna un appuntamento imminente e attesissimo per la Repubblica di San Marino: il 26 e 27 settembre 2026, sotto le storiche Logge di Borgo Maggiore, si terrà la XXXIIª Mostra Micologica del Titano, organizzata dall’Associazione Micologica Sammarinese (AMS). La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato 26 settembre alle ore 11:30 alla presenza del Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci, del Capitano di Castello Matteo Sartini e della Direttrice dell’U.G.R.A.A. Ing. Giuliana Barulli. Tra gli appuntamenti clou della manifestazione, un forte risalto spetta alla conferenza pubblica in programma nel pomeriggio di sabato 26 settembre alle ore 16:00, presso la Sala della Giunta di Castello di Borgo Maggiore. L'incontro, ad ingresso gratuito, vedrà la presenza straordinaria del Prof. Gianrico Vasquez, illustre docente, ricercatore in biologia e micologo giunto appositamente da Catania per questo importante momento divulgativo. Ci teniamo a sottolineare che la conferenza non è riservata ai soli esperti micologi o tecnici del settore: si tratterà di un appuntamento aperto, piacevole, estremamente coinvolgente e fruibile da chiunque. Sarà un'occasione imperdibile per gli amanti della natura, per gli appassionati dell'ambiente, per le famiglie e per tutti i curiosi che desiderano scoprire i segreti del nostro ecosistema con un linguaggio chiaro e appassionante. Il docente terrà un intervento intitolato: “Ombre e luci del sottobosco: biologia e pericoli del regno micologico”. Un viaggio affascinante per comprendere da vicino le meraviglie e i rischi legati al mondo dei funghi, guidati dalla spiccata dote divulgativa di un grande professionista.

Il Programma e le Attività

La due giorni sarà ricca di eventi e iniziative per tutte le età:

Sabato 26 settembre:

Ore 11:30: Inaugurazione ufficiale sotto le Logge di Borgo Maggiore.

Ore 16:00: Conferenza del Prof. Gianrico Vasquez (Sala della Giunta di Castello di Borgo Maggiore).

Ore 17:00: Camminata nel centro storico di San Marino, organizzata da ASD – San Marino Nordic Walking Sport & Fun (ritrovo e partenza dalle Logge del Mercato, rientro previsto per le 19:00 circa - per info: Ketty Mina 335-1552538).





Domenica 27 settembre:

Ore 17:00: Premiazione della Giuria della Mostra Micologica, che assegnerà i riconoscimenti per il “Fungo più raro” e il “Fungo più grande”.

Durante tutto il fine settimana saranno allestiti stand gastronomici con piatti a base di funghi preparati direttamente dall'AMS, oltre alla vendita di cesti, funghi, tartufi e prodotti tipici nostrani. Parteciperanno alla manifestazione anche il Consorzio Terre di San Marino, l'Associazione Bonsai, gli Apicoltori e i Tartufai.

Appello ai "fungaioli" per la raccolta

L’AMS invita tutti i cittadini e cercatori di funghi a collaborare per la buona riuscita dell'esposizione portando i propri miceti direttamente nelle giornate della mostra presso le Logge di Borgo Maggiore. L’Associazione Micologica Sammarinese vi aspetta numerosi per celebrare insieme le meraviglie del nostro territorio!

C.s. - Associazione Micologica Sammarinese







