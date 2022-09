Al via le candidature per la 2^ edizione di Una Voce Per San Marino: il Festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest

Al via le candidature per la 2^ edizione di Una Voce Per San Marino: il Festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest.

Media Evolution srl è lieta di annunciare, in collaborazione con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, e con San Marino RTV, la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino, l'apertura delle iscrizioni per la seconda edizione di “Una Voce Per San Marino”.

La selezione in unica categoria più grande per il Paese più piccolo in gara all'Eurovision Song Contest. Tutti i dettagli della nuova edizione saranno nel programma di presentazione che andrà in onda giovedì 29 settembre alle ore 20.00 su San Marino RTV, canale 831 del digitale terrestre. Coniugare la territorialità, la partecipazione di nuove proposte e la presenza di artisti già affermati: il tutto all’insegna della qualità musicale e della capacità di Una Voce per San Marino di rappresentare un trampolino di lancio nel panorama musicale internazionale.

Le candidature possono essere presentate da coloro che entro il 30 novembre 2022 che abbiano compiuto i 16 anni d'età sul sito www.unavocepersanmarino.com senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso. Successivamente seguirà una fase formativa e di casting che si svolgerà nell'arco di due giorni. Nel corso del mese di febbraio 2023 saranno previste 5 semifinali, 4 derivanti dalle selezioni e 1 di ripescaggio, che termineranno con la finalissima del 25 febbraio 2023 dove sarà individuato un soggetto vincitore che parteciperà alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest come rappresentante della Repubblica di San Marino.

Regolamento ufficiale del Festival.

