Al via le iscrizioni per il terzo Laboratorio teatrale Luoghi: testimonianze vive con Silvio Castiglioni

Sabato 7 dicembre 2019 ore 10.30 sarà presentata presso la sede del Dipartimento delle Scienze Umane dell’Università di San Marino (via Napoleone Bonaparte, n. 3 – San Marino Città) la terza edizione del laboratorio teatrale Luoghi: testimonianze vive condotto da Silvio Castiglioni, promosso dagli Istituti Culturali assieme al Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di San Marino L’obiettivo del progetto, è approfondire un percorso di riflessione attraverso una proposta strutturata, capace di innestarsi sul territorio e andare a costituire un evento culturale per tutta la comunità, offrendo un’opportunità per chiunque, di arricchimento e di formazione personale a partire dalla narrazione di luoghi e spazi dell’identità sammarinese. Quest’anno la messa in scena del lavoro si avvarrà del supporto della poetessa Franca Mancinelli e della danzatrice Veronika Aguglia, in un lavoro di continuo stimolo e scambio con i partecipanti, al fine di fornire elementi utili all'adattamento di testi e al lavoro sul corpo destinati alla scena. Il progetto si rivolge a tutti coloro che sentono l’esigenza di approfondire il linguaggio teatrale come strumento di conoscenza che consenta di sviluppare nuove forme di partecipazione attiva e di coesione sociale. I partecipanti diventeranno autori di una narrazione costruita su testimonianze vive legate al territorio sammarinese: luoghi e spazi del centro storico, di Borgo Maggiore e del Monte Titano serviranno per arrivare, insieme, alla realizzazione di un evento teatrale. Il percorso si svilupperà attraverso 90 ore laboratoriali da gennaio ad aprile 2020 e si articolerà nel modo seguente: sabato 7 dicembre 2019 ore 10.30 – presentazione del progetto e ritiro quote di iscrizione, presso la sede del Dipartimento delle Scienze Umane dell’Università di San Marino (via Napoleone Bonaparte, n. 3 – San Marino Città). Gli incontri del laboratorio si svolgeranno al Teatro Nuovo di Dogana indicativamente durante i seguenti fine settimana del 2020 da gennaio ad aprile.

La quota di partecipazione , che la quota dovrà essere versata sabato 7 dicembre p.v. in occasione della presentazione è di Euro 100,00 (cento/00); per gli under 18 anni e studenti Universitari Euro 50,00 (cinquanta/00); Il progetto è curato dagli Istituti Culturali – Arti performative e dal Centro di Ricerca e Didattica Teatro e Cittadinanza dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.